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Міністр освіти підтримує написання "РФ" з маленької літери

Анастасія Шепелева
8 вересня 2023 р.

Оксен Лісовий вважає помилкою написання "Російська Федерація" з великої літери й "тільки за", щоб українські школярі писали назву країни-агресорки з маленької.

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен ЛісовийФото: Hennadii Minchenko/Photoshot/picture alliance

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий не проти того, щоб українські школярі писали з маленької літери назву Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму Facebook у відповідь на запитання користувачки в п'ятницю, 8 вересня.

"Тільки за", - відповів він на питання, чи "не проти, що в Україні діти писатимуть з маленької: у шкільних творах, наприклад, або десь на уроках географії".

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При цьому саме міністерство пише в документах назву країни з великої літери. "Правопис "рф" з великої літери - помилка, але вимога нормопроєктування", - каже Лісовий та зауважує, що інакше міністерство юстиції не зареєструвало б наказів міносвіти. 

Його допис присвячений наказу про особливості навчання українських дітей, які нині за кордоном та вчаться в місцевих школах. Ним регулюється зменшення навантаження на них в українській школі шляхом дозволу вивчення лише українознавчого компоненту в новостворених дистанційних класах.

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Зауважимо, що з початком повномасштабної війни Росії проти України значна частина українських політиків, посадовців, державних органів і ЗМІ вживають у повідомленнях на своїх сайтах і в соціальних мережах зневажливу форму написання назви РФ чи імен російських державних діячів, пишучи їх з маленької літери, попри те, що за правописом - це помилка.

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