Лісовий: Російська на перервах - зневага до держави

Якщо педагог, викладаючи українською мовою, на перерві переходить на російську, він демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави, вважає міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розкритикував практику декого з педагогів і педагогинь переходити на російську мову спілкування під час перерви в школах або інших навчальних закладах. Про це урядовець написав у суботу, 8 квітня, на своїй Facebook-сторінці.

"Якщо хтось, викладаючи українською мовою, на перерві переходить на російську, він чи вона насправді демонструє дітям своє скептичне, зневажливе ставлення до держави. Я прошу всіх припинити таку практику", - написав він.

"Якщо російськомовні батьки можуть перейти на українську з дітьми, то чому система освіти не здатна підтримати їх україномовним середовищем?", - наголосив Лісовий.

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На думку міністра, людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. "Я безмірно радію, коли чую, як російськомовні люди спілкуються з власними дітьми українською. Дякую всім тим російськомовним, які перейшли на українську, і закликаю: формуйте навколо своїх дітей українськомовне середовище - мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі. Так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей. Так чинять люди, які вірять у власну спроможність привести до успіху свою країну. Маніпуляції навколо мови - це ніщо інше, як лицемірство. І мені вкрай складно лишатися щодо цього байдужим", - додав Лісовий.

Інцидент у Державному податковому університеті в Ірпені

Також урядовець згадав і нещодавній інцидент у Державному податковому університеті в Ірпені, де викладачка відмовилася вести пари з філософії українською, попри прохання студентів перейти на державну мову.

Лісовий розцінив такі дії викладачки як пряме порушення чинного законодавства і пообіцяв вжити відповідних заходів. "Поведінка цієї пані має вигляд… м’яко кажучи… невідповідний її ролі. Освітня спільнота формує націю. Вона формує суспільство майбутнього. Саме тому не менш дивно, коли учні чи студенти виявляють вищий рівень свідомості, ніж їхні викладачі. Мене, безумовно, надихає активність молоді, яка не толерує такої ганебної пози (бо це не позиція, а саме поза) і не боїться погроз", - визнав міністр.

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Також Лісовий наголосив, що людина, а особливо освітянин, має усвідомлювати свою роль і відповідальність у боротьбі "за український простір" і "свободу".