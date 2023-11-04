Міністр оборони пояснив заміну командувача ССО

Рустем Умєров вніс Володимиру Зеленському подання на звільнення Віктора Хоренка, бо той "зараз потрібний на певному напрямку".

Міністр оборони України Рустем Умєров пояснив у суботу, 4 листопада, чому вніс президенту Володимиру Зеленському подання на звільнення командувача Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ) Віктора Хоренка.

"Генерал-майор Хоренко зараз потрібний на певному напрямку, він продовжить службу в міністерстві оборони України", - написав Умєров у Facebook.

Міністр додав, що "додатково коментувати причини та передумови зміни керівних військових посад під час війни - надавати підстави ворогові послаблювати Україну".

Несподівана відставка Хоренка

3 листопада Зеленський звільнив Хоренка та призначив замість нього полковника Сергія Лупанчука. Причини кадрових змін в офіційних документах зазвичай не зазначаються.

Хоренко очолював ССО з липня 2022 року. До цього він командував спеціальним резервом Головного управління розвідки (ГУР) міноборони. Інформації про Лупанчука у відкритих джерелах немає.

У своєму традиційному вечірньому відеозверненні до українців Зеленський повідомив, що Лупанчук - "досвідчений бойовий офіцер і правильний командир,який може додати ССО більшої потужності". Президент зазначив, що чекає від нього "нових результатів". Натомість Хоренко, за його словами, продовжить виконувати спеціальні завдання в складі ГУР.

Водночас сам Хоренко заявив, що дізнався про свою відставку зі ЗМІ. "Спілкувався з головнокомандувачем (ЗСУ Валерієм Залужним. - Ред.), який також пояснити мені цього не зміг. Главком мав робити відповідне подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося", - сказав Хоренко в ефірі "УП Live".

4 листопада заступник керівника Офісу президента Роман Машовець сказав журналістам, що Зеленський звільнив Хоренка за поданням Умєрова, як і передбачає законодавство. Причин він не назвав.

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