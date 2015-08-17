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MIM-104 Patriot

Тема

"Patriot" - американський зенітно-ракетний комплекс.

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Новини

5 год. тому

Пентагон підтверджує: Україна збила "Кинджал" з ЗРК Patriot

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Докладно

Пуск ракети з ЗРК Patriot у місті Ханья на острові Крит у Греції, 8 листопада 2017 року

На що здатен ЗРК Patriot, який Україна отримала від ФРН

На що здатен ЗРК Patriot, який Україна отримала від ФРН

Україна отримала від ФРН систему протиповітряної оборони Patriot. Що це за зенітні ракетні комплекси і в кого вони є?
Конфлікти19 квітня 2023 р.
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Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти13 квітня 2023 р.06:14 хв.
Запуск ракети із ЗРК Patriot

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

DW подає огляд деяких нових систем озброєнь, які Україна отримала чи може отримати найближчим часом від західних країн.
Конфлікти20 січня 2023 р.
Дніпро, зруйнований житловий будинок

Ракети Х-22, С-300 і С-400: чому їх не збиває ППО України?

Ракети Х-22, С-300 і С-400: чому їх не збиває ППО України?

Які системи ППО потрібні Києву для перехоплення ракет Х-22, С-300 та С-400, DW розповів військовий експерт Роман Світан.
Політика17 січня 2023 р.
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Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії

Чому Крим - це пастка для російських військ? Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес в інтерв'ю DW.
Конфлікти3 січня 2023 р.12:52 хв.
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Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Скільки зброї ФРН надала Україні і скільки ще планує? І коли Берлін погодиться відправити в Україну танки Leopard 2?
Конфлікти28 грудня 2022 р.02:09 хв.
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Зеленський у США: який сигнал отримала Європа і Путін

Чому візит Зеленського у США став без перебільшення історичним? Та чому на Заході більше впевненості в перемозі України?
Конфлікти22 грудня 2022 р.07:46 хв.
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ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ

Володимир Зеленський - до США, а ЗРК Patriot - в Україну. Ці системи ППО Вашингтон має надати Києву найближчим часом.
Конфлікти21 грудня 2022 р.06:16 хв.
ЗРК Patriot у Німеччині (фото з архіву)

ЗРК Patriot для України: Берлін перед складним вибором

ФРН запропонувала Польщі ЗРК Patriot, але пропозиція Варшави дати їх Україні ставить Берлін перед складним вибором.
Політика28 листопада 2022 р.
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Точка зору

Ніна Веркгойзер

Коментар: Правильне виведення контингенту Бундесверу

Ніна Веркгойзер
Коментар
17 серпня 2015 р.