MIM-104 Patriot

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"Patriot" - американський зенітно-ракетний комплекс.
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Новини
5 год. тому
5 год. тому
Пентагон підтверджує: Україна збила "Кинджал" з ЗРК Patriot
Пропустити розділ Докладно
Докладно
На що здатен ЗРК Patriot, який Україна отримала від ФРН
На що здатен ЗРК Patriot, який Україна отримала від ФРН
Україна отримала від ФРН систему протиповітряної оборони Patriot. Що це за зенітні ракетні комплекси і в кого вони є?
Конфлікти
19.04.2023
19 квітня 2023 р.
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу
DW підготувала перелік основної західної зброї, яка вже надійшла в Україну. Як вона може змінити роботу ЗСУ?
Конфлікти
13.04.2023
13 квітня 2023 р.
06:14 хв.
Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході
Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході
DW подає огляд деяких нових систем озброєнь, які Україна отримала чи може отримати найближчим часом від західних країн.
Конфлікти
20.01.2023
20 січня 2023 р.
Ракети Х-22, С-300 і С-400: чому їх не збиває ППО України?
Ракети Х-22, С-300 і С-400: чому їх не збиває ППО України?
Які системи ППО потрібні Києву для перехоплення ракет Х-22, С-300 та С-400, DW розповів військовий експерт Роман Світан.
Політика
17.01.2023
17 січня 2023 р.
Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії
Бен Ходжес про звільнення Криму, ЗРК Patriot і поразку Росії
Чому Крим - це пастка для російських військ? Колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес в інтерв'ю DW.
Конфлікти
03.01.2023
3 січня 2023 р.
12:52 хв.
Зброя для України: тиск на Німеччину зростає
Зброя для України: тиск на Німеччину зростає
Скільки зброї ФРН надала Україні і скільки ще планує? І коли Берлін погодиться відправити в Україну танки Leopard 2?
Конфлікти
28.12.2022
28 грудня 2022 р.
02:09 хв.
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Зеленський у США: який сигнал отримала Європа і Путін
Чому візит Зеленського у США став без перебільшення історичним? Та чому на Заході більше впевненості в перемозі України?
Конфлікти
22.12.2022
22 грудня 2022 р.
07:46 хв.
ЗРК Patriot: чому ця американська зброя така важлива для ЗСУ
Володимир Зеленський - до США, а ЗРК Patriot - в Україну. Ці системи ППО Вашингтон має надати Києву найближчим часом.
Конфлікти
21.12.2022
21 грудня 2022 р.
06:16 хв.
ЗРК Patriot для України: Берлін перед складним вибором
ФРН запропонувала Польщі ЗРК Patriot, але пропозиція Варшави дати їх Україні ставить Берлін перед складним вибором.
Політика
28.11.2022
28 листопада 2022 р.
Пропустити розділ Точка зору
Точка зору
Коментар: Правильне виведення контингенту Бундесверу
Ніна Веркгойзер
Коментар
17.08.2015
17 серпня 2015 р.
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