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MIM-104 Patriot

"Patriot" є американським протиракетним комплексом.

Протиракетний комплекс "Patriot" перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзниць. "Patriot" виробляється групою американських компаній на чолі з "Рейтеон".

Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи?

Безпольотна зона над Україною: це взагалі можливо та які альтернативи? 08.03.2022

Намагання створити безпольотну зону над Україною означало би повномасштабну війну між НАТО і Росією, кажуть політики. DW пояснює, що на практиці означає безпольотна зона та чи є інші варіанти закрити небо над Україною.
Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot - CNN

Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot - CNN 18.12.2021

Київ покладає надії на американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. Однак США не поспішають їх поставляти через можливу негативну реакцію Росії, пишуть ЗМІ.
ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео)

ПРО в Україні: коли буде українська протиракетна оборона і чим допоможуть США (відео) 09.09.2021

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?

ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони

ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони 09.09.2021

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має створити власну систему протиракетної оборони. Однак експерти закликають дивитися на оборонні потреби реалістично.

Протиракетна оборона: коли буде українська ПРО і якою буде участь США (08.09.2021) 08.09.2021

Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео) 15.04.2021

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо можливої ескалації (15.04.2021) 15.04.2021

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW зібрала найголовніші з них і перевірила, що насправді за цим стоїть.
ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси

ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси 13.04.2021

В яких ще країнах на озброєнні перебувають американські ЗРК Patriot, розмістити які в Україні запропонував очільник Офісу президента Андрій Єрмак?
Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot

Єрмак закликав США розмістити в Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot 13.04.2021

Оскільки Україна протистоїть Росії в тому чиcлі й задля інтересів Заходу, американські ЗРК Patriot потрібно розмістити на території України, вважає очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
США відрядять до Саудівської Аравії три тисячі військовослужбовців

США відрядять до Саудівської Аравії три тисячі військовослужбовців 11.10.2019

У Пентагоні підтвердили наміри розмістити в Саудівській Аравії три тисячі американських військовослужбовців. США перекинуть також дві батареї ЗРК Patriot, одну систему THAAD та дві ескадрильї літаків.
США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових

США відправлять до Саудівської Аравії ЗРК Patriot і 200 військових 27.09.2019

Американські військові та озброєння повинні зміцнити обороноздатність Саудівської Аравії, заявили в Пентагоні. Раніше Вашингтон, Ер-Ріяд і деякі країни ЄС назвали Тегеран причетним до атак на саудівські НПЗ.
США посилюють військову присутність у Перській затоці

США посилюють військову присутність у Перській затоці 11.05.2019

Міноборони США схвалило відправку до країн Перської затоки військового корабля і ракетного комплексу Patriot. Раніше в регіон відрядили авіаносець та бомбардувальники B-52.
Польща купує американські системи ПРО Patriot за 4,75 мільярда доларів

Польща купує американські системи ПРО Patriot за 4,75 мільярда доларів 28.03.2018

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду про купівлю американських систем протиракетної оборони Patriot на 4,75 мільярда доларів. Перші системи Patriot надійдуть до Польщі у 2022 році.
Американський уряд схвалив продаж Польщі ракетних комплексів Patriot

Американський уряд схвалив продаж Польщі ракетних комплексів Patriot 18.11.2017

Державний департамент США санкціонував продаж Польщі зенітно-ракетних комплексів Patriot. Угоду ще має затвердити Конгрес США.
Пенс заявив про можливість розміщення систем Patriot в Естонії

Пенс заявив про можливість розміщення систем Patriot в Естонії 31.07.2017

Віце-президент США Майк Пенс відвідує союзників Америки у Східній Європі та запевняє їх у підтримці з боку Вашингтона. В Естонії він повідомив про можливість розміщення систем ППО Patriot.
Польща погодила зі США купівлю протиракетних комплексів Patriot

Польща погодила зі США купівлю протиракетних комплексів Patriot 06.07.2017

Варшава та Вашингтон домовилися щодо продажу полякам американських систем Patriot. Сторони підписали меморандум про наміри, повідомили в польському оборонному відомстві.
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