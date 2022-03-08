MIM-104 Patriot

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"Patriot" є американським протиракетним комплексом.
Протиракетний комплекс "Patriot" перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзниць. "Patriot" виробляється групою американських компаній на чолі з "Рейтеон".
Намагання створити безпольотну зону над Україною означало би повномасштабну війну між НАТО і Росією, кажуть політики. DW пояснює, що на практиці означає безпольотна зона та чи є інші варіанти закрити небо над Україною.
Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Україна прагне створити систему протиракетної оборони, а також виступає за розгортання на своїй території сил протиповітряної оборони за участі американських підрозділів. Чи можливо це і коли буде ПРО в Україні?
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW зібрала найголовніші з них і перевірила, що насправді за цим стоїть.