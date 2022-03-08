MIM-104 Patriot

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо можливої ескалації (15.04.2021)

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW зібрала найголовніші з них і перевірила, що насправді за цим стоїть.