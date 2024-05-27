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Миколаївщина і Харків під ударами РФ, є загиблі (оновлено)

Валерій Сааков
27 травня 2024 р.

27 травня війська Росії не припиняють ракетно-бомбового терору українських територій. Завдано ракетного удару по цивільному об'єкту на Миколаївщині, також є "прильоти" у Харкові. Внаслідок атак загинули четверо людей.

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Ліквідація наслідків російських ударів по Харкову
Ліквідація наслідків російських ударів по Харкову, 21 травня 2024 рокуФото: SERGEY BOBOK/AFP

Троє людей загинули, шестеро постраждали унаслідок вчиненої в понеділок, 27 травня, російської ракетної атаки по місту Снігурівка на Миколаївщині. Про це повідомляють ДСНС України та глава обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Згідно з повідомленням ДСНС, під обстрілом опинились цивільні об'єкти області. Унаслідок ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа кав'ярні, автомагазину та шиномонтажу, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування, зазначають у службі.

Удари КАБами по Харкову: загинула жінка

Також цього дня мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті зафіксовані "прильоти". "Попередньо у центрі міста", - написав міський голова в Telegram. Перед цим Повітряні сили ЗСУ застерігали про пуски керованих російських авіабомб (КАБ) у напрямку Харкова. Так само начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал Сергій Мельник теж повідомляв про пуски росіянами КАБів у бік міста.

Згодом Терехов поінформував про "приліт" промзону Холодногірського району, що у західній частині міста. Пізніше посадовець уточнив: "На цю хвилину маємо четверо постраждалих, один з них у вкрай важкому стані". Крім того, російські війська ударили й  неподалік від житлових будинків у Шевченківському районі Харкова. За даними Терехова, попередньо інформація про постраждалих не надходила. 

За оновленими даними, які надійшли ближче до вечора, внаслідок ударів РФ по Харкову загинула жінка, 11 людей постраждали.

Уже 18 жертв удару по гіпермаркету "Епіцентр"

Тим часом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за оновленими даними внаслідок російського удару 25 травня по будівельному гіпермаркету у Харкові загинули 18 людей.

"Оновлена інформація щодо загиблих в торгівельному  центрі. Кількість загиблих зросла до 18", - написав Синєгубов у Telegram-каналі. За словами посадовця, поранено 48 людей, ще п’ятеро осіб залишаються безвісти зниклими.

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