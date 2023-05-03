Обстріли Херсонщини: кількість жертв зросла до 21 (оновлено)

21 людина загинула внаслідок обстрілів населених пунктів на Херсонщині, які війська РФ здійснювали впродовж середи, 3 травня. Ще 48 людей зазнали поранень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

ОНОВЛЕНО о 21:40. "Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих, - написав він у Telegram увечері 3 травня - Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині".

Війська РФ вдарили по залізничному вокзалу Херсона, влучивши у пасажирський вагон Фото: CARLOS BARRIA/REUTERS

Російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області зранку 3 травня. Станом на 16:30 повідомлялося, що лише в Херсоні внаслідок хаотичних атак РФ загинули 12 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень. Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом опинилася бригада енергетиків, троє працівників загинули. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Дар'ївської громади області.

Трохи згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що війська РФ досі гатять з важкої артилерії по обласному центру. "Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав Прокудін о 17.59. Він закликав людей залишатися в укриттях та не виходити з дому мінімум до ранку.

"Епіцентр" припиняє роботу в Херсоні

У компанії "Епіцентр", гіпермаркет якої вранці 3 травня був обстріляний РФ в Херсоні, підтвердили загибель трьох працівників та пообіцяли надати допомогу сім'ям жертв атаки.

"Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі Епіцентр було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Серед них відвідувачі торгового центру", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії у Facebook.

Торговий центр, який опинився під обстрілом, припинить свою роботу, повідомили в компанії. В "Епіцентрі" також заявили, що запропонують всім працівникам евакуюватися до більш безпечних зон та працевлаштуватися у торгових центрах мережі в інших регіонах.