  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 року
Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 рокуФото: Ivan Antypenko/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Обстріли Херсонщини: кількість жертв зросла до 21 (оновлено)

Анастасія Шепелева
4 год. тому

Внаслідок інтенсивних обстрілів Херсонської області протягом 3 травня загинула 21 людина, ще 48 - зазнали поранень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4Qr0q

21 людина загинула внаслідок обстрілів населених пунктів на Херсонщині, які війська РФ здійснювали впродовж середи, 3 травня. Ще 48 людей зазнали поранень, повідомив президент України Володимир Зеленський.

ОНОВЛЕНО о 21:40. "Станом на зараз – 21 загибла людина! 48 поранених! Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих, - написав він у Telegram увечері 3 травня - Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка – знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та на Херсонщині". 

Війська РФ вдарили по залізничному вокзалу Херсона, влучивши у пасажирський вагон
Війська РФ вдарили по залізничному вокзалу Херсона, влучивши у пасажирський вагонФото: CARLOS BARRIA/REUTERS

Російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області зранку 3 травня. Станом на 16:30 повідомлялося, що лише в Херсоні внаслідок хаотичних атак РФ загинули 12 людей, ще щонайменше 22 зазнали поранень. Також вдень між селами Степанівка та Музиківка під обстрілом опинилася бригада енергетиків, троє працівників загинули. Ще один чоловік загинув внаслідок обстрілу Дар'ївської громади області.

Трохи згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що війська РФ досі гатять з важкої артилерії по обласному центру. "Щойно через ворожі обстріли постраждали ще пʼятеро мирних херсонців - одна людина загинула, чотири - поранені", - написав Прокудін о 17.59. Він закликав людей залишатися в укриттях та не виходити з дому мінімум до ранку.

"Епіцентр" припиняє роботу в Херсоні

У компанії "Епіцентр", гіпермаркет якої вранці 3 травня був обстріляний РФ в Херсоні, підтвердили загибель трьох працівників та пообіцяли надати допомогу сім'ям жертв атаки.

"Внаслідок терористичної атаки російських окупаційних військ в херсонському торговельному центрі Епіцентр було вбито та поранено мирних мешканців міста. Загинули троє працівників компанії: начальник відділу охорони, прибиральниця торгового залу та охоронець. Ще п’ятеро людей поранені. Серед них відвідувачі торгового центру", - йдеться у повідомленні пресслужби компанії у Facebook.

Торговий центр, який опинився під обстрілом, припинить свою роботу, повідомили в компанії. В "Епіцентрі" також заявили, що запропонують всім працівникам евакуюватися до більш безпечних зон та працевлаштуватися у торгових центрах мережі в інших регіонах.

Наслідки окупації й обстріли: як живе деокупована Херсонщина

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки обстрілу Херсона в січні (ілюстративне фото)

Херсонщина від ранку під обстрілами: відомо про загиблих та поранених

Херсонщина від ранку під обстрілами: відомо про загиблих та поранених

Від ранку 3 травня російські війська завдають ударів по населеним пунктам Херсонської області. Наразі відомо про щонайменше вісьмох загиблих цивільних.
Конфлікти7 год. тому
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Робота HIMARS

Hydra-70 і снаряди: США оголосили нову допомогу Україні

Політика15 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Політика10 год. тому
Журналіст-розслідувач Оскар Мартінес на тлі полиці з книжками

Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

ЗМІ14 год. тому
Роман Протасевич

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Політика9 год. тому
Перепоховання останків загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні, Сопів

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Суспільство11 год. тому
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк під час інтерв'ю DW

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Спорт2 травня 2023 р.
За Бахмут точаться запеклі бої (архівне фото)

Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Конфлікти2 травня 2023 р.
На головну сторінку