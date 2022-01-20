 Мігранти не полишають спроб прорватись в ЄС з боку Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мігранти не полишають спроб прорватись в ЄС з боку Білорусі

За минулу добу групи мігрантів намагалися силою прорватися до Польщі з території Білорусі, повідомили польські прикордонники. Унаслідок цього постраждав польський військовий.

Мігранти на кордоні з Польщею (фото з архіву)

Мігранти на кордоні з Польщею (фото з архіву)

Майже 40 мігрантів знову намагалися потрапити на територію Польщі з боку Білорусі. Про чергову спробу людей проникнути на територію ЄС повідомили представники прикордонної служби Польщі у четвер, 20 січня.

"Минулої доби, 19 січня, польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 38 осіб. На відрізку, що охороняється прикордонною службою в районі населеного пункту Мельнік, група з 30 осіб силою форсувала кордон",- ідеться у повідомленні.

У відомстві стверджують, що іноземцям допомагали білоруські спецслужби. Як зазначається, польські прикордонники затримали громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.

Крім того у прикордонній службі Польщі повідомили, що під час спроби прориву кордону польського військового поранили каменем у голову. Його доправили до лікарні.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

Читайте також: "Білоруський маршрут": Литва повернула в Ірак майже сто мігрантів

Неодноразові спроби прорвати кордон

Попередню масову спробу силового перетину кордону фіксували 16 грудня 2021 року. Тоді кордон у різних місцях намагались перетнути понад 70 осіб.  Аби перебратися на інший бік кордону, мігранти кладуть предмети на колючий дріт і кидають у військових каміння.

Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, побудувала тимчасові загородження з колючого дроту. Варшава планує побудувати до червня постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів. Будівництво "стіни" розпочнеться наприкінці січня.

6 грудня минулого року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі. 

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців із Близького Сходу та країн Африки.

Дивитись відео 02:54

Історія сім'ї езидів, яка повернулася з Білорусі в Ірак (07.12.2021)

Реклама

Докладно

Президент США Джо Байден

Чого досяг Байден за перший рік на посаді президента США

Перший рік президентства Байдена минув під знаком розколу в суспільстві США, пандемії та міжнародних криз.  

Підземне газове сховище Rehden у Німеччині

Що зміниться на європейському ринку газу у 2022 році?

У газовій галузі мають відбутися важливі події й рішення. Її значення зростає. Нові проєкти змінюють розподіл сил.  