Мігранти не полишають спроб прорватись в ЄС з боку Білорусі

Майже 40 мігрантів знову намагалися потрапити на територію Польщі з боку Білорусі. Про чергову спробу людей проникнути на територію ЄС повідомили представники прикордонної служби Польщі у четвер, 20 січня.

"Минулої доби, 19 січня, польсько-білоруський кордон намагалися перетнути 38 осіб. На відрізку, що охороняється прикордонною службою в районі населеного пункту Мельнік, група з 30 осіб силою форсувала кордон",- ідеться у повідомленні.

У відомстві стверджують, що іноземцям допомагали білоруські спецслужби. Як зазначається, польські прикордонники затримали громадян Іраку, Гвінеї, Пакистану, Сирії та Індії.

Крім того у прикордонній службі Польщі повідомили, що під час спроби прориву кордону польського військового поранили каменем у голову. Його доправили до лікарні.

Оскільки Польща на ділянки кордону з Білоруссю не допускає журналістів, підтвердити цю інформацію з незалежних джерел неможливо.

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Неодноразові спроби прорвати кордон

Попередню масову спробу силового перетину кордону фіксували 16 грудня 2021 року. Тоді кордон у різних місцях намагались перетнути понад 70 осіб. Аби перебратися на інший бік кордону, мігранти кладуть предмети на колючий дріт і кидають у військових каміння.

Польща частково закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, побудувала тимчасові загородження з колючого дроту. Варшава планує побудувати до червня постійне загородження на кордоні з Білоруссю завдовжки майже 200 км та заввишки понад 5 метрів. Будівництво "стіни" розпочнеться наприкінці січня.

6 грудня минулого року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) заборонив Польщі висилати зі своєї території мігрантів, які перебувають на польській території і вже звернулись до судових органів, назад до Білорусі.

Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку на кордоні. Від початку кризи у серпні польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути близько 40 тис. іноземців із Близького Сходу та країн Африки.