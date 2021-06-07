MH17: суд у Нідерландах почав розгляд справи по суті

Суд у Нідерландах у понеділок, 7 червня, розпочав основні слухання у справі щодо чотирьох головних підозрюваних у збитті малайзійського Boeing у небі над Донбасом влітку 2014 року, внаслідок чого загинули 298 людей. Більшість жертв - нідерландці, тому суд проходить в Нідерландах - слухання відбуваються у спеціальному приміщенні на території амстердамського аеропорту Схіпхол.

Спершу суд оголосить основні деталі того, що сталося, а результати розслідування щодо чотирьох обвинувачених - трьох росіян та українця - повідомлять на засіданнях з 8 до 10 червня.

За версією обвинувачення, Boeing 777 малайзійських авіаліній був збитий над зоною бойових дій на Донбасі 17 липня 2014 року проросійськими сепаратистами за допомогою російської ракети з ЗРК "Бук". Слідчі дійшли висновку, що "Бук" завезли на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. За цими даними, "Бук", з якого збили літак, було взято з 53-ї зенітно- ракетної бригади російської армії, дислокованої в Курську.

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19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу МН17. Це росіяни - Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Прокуратура Нідерландів вважає, що всі вони відіграли ключову роль в доставці та застосуванні "Бука".

За відсутності обвинувачених

Ніхто з обвинувачених не прибув до суду. Лише росіянин Олег Пулатов, який відгравав провідну роль в спецслужбах самопроголошеної "ДНР", представлений адвокатами. Через них він повідомив, що не вважає себе винним. Ні Пулатов, ні інші обвинувачені не екстрадовані в Нідерланди.

У Кремлі судовий процес у справі MH17 назвали "постановкою". Москва розкритикувала той факт, що Росія не була допущена до розслідування, і заявила про відсутність доказів провини проросійських сил. Російські ЗМІ поширювали альтернативні версії того, що сталося, намагаючись перекласти відповідальність за знищення літака на Україну. У Росії переконують, ща на тлі бойових дій на Донбасі Україна була зобов'язана закрити свій повітряний простір з міркувань безпеки.