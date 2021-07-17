Меркель запевнила постраждалих від повеней у швидкій допомозі уряду

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у неділю, 18 липня, відвідала постраждалі від повені райони у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

За словами Меркель, федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

Канцлерка зазначила, що побачили у постраждалих районах "сюрреалістичні і моторошні картини". "У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення", - додала Меркель, цитує інформагенція dpa.

Канцлерка також вказала на необхідність пришвидшити боротьбу зі змінами клімату.

Анґела Меркель каже про "моторошні картини", які вона побачила на місці катастрофи

Прем'єр-міністерка Рейнланд-Пфальцу Малу Драєр (Malu Dreyer), яка супроводжувала Меркель, зазначила, що лише завдяки довгостроковим зусиллям вдасться відбудувати постраждалі райони. "Мине багато часу, перш ніж люди зможуть знову сказати: я впізнаю свій край", - зазначила Драєр.

На даний час, за її словами, пріоритетом є пошук зниклих безвісти. "Ми не заспокоїмося, допоки не знайдуть людей, які зникли безвісти", - підкреслила Драєр.

За останніми даними, жертвами повеней у Німеччині стали 159 людей, ще 670 отримали травми. При цьому найбільше життів - 110 - повені забрали в окрузі Арвайлер у Рейнланд-Пфальці.

Раніше віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв негайне надання фінансової підтримки постраждалим від катастрофічних повеней федеральним землям - Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн - Вестфалія. Він пропонуватиме уряду ФРН виділити 300 мільйонів євро негайної допомоги. Виплати цієї допомоги для обох федеральних земель мають розпочатися вже до кінця поточного місяця, запевнив урядовець.

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Дивитись відео 01:18 Поділитись No comment: повені у Німеччині з висоти пташиного польоту (17.07.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3wcoe No comment: повені у Німеччині з висоти пташиного польоту (17.07.2021)