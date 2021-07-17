 Меркель запевнила постраждалих від повеней у швидкій допомозі уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Новини

Меркель запевнила постраждалих від повеней у швидкій допомозі уряду

Канцлерка Німеччини відвідала уражені повенями населені пункти, побачивши "сюрреалістичні і моторошні картини". За останніми даними, жертвами повеней стали 156 людей, ще 670 отримали травми.

Анґела Меркель (у центрі) і Малу Драєр у спустошеному негодою селі Шульд

Анґела Меркель (у центрі) і Малу Драєр у спустошеному негодою селі Шульд

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у неділю, 18 липня, відвідала постраждалі від повені райони у федеральній землі Рейнланд-Пфальц.

За словами Меркель, федеральний уряд ухвалить рішення про пакет допомоги 21 липня. Він включатиме як короткострокову підтримку, так і середньострокові завдання та відбудову інфраструктури у довгостроковій перспективі.

Канцлерка зазначила, що побачили у постраждалих районах "сюрреалістичні і моторошні картини". "У німецькій мові бракує слів, аби описати спричинене тут спустошення", - додала Меркель, цитує інформагенція dpa.

Канцлерка також вказала на необхідність пришвидшити боротьбу зі змінами клімату.

Анґела Меркель каже про моторошні картини, які вона побачила на місці катастрофи

Анґела Меркель каже про "моторошні картини", які вона побачила на місці катастрофи

Прем'єр-міністерка Рейнланд-Пфальцу Малу Драєр (Malu Dreyer), яка супроводжувала Меркель, зазначила, що лише завдяки довгостроковим зусиллям вдасться відбудувати постраждалі райони. "Мине багато часу, перш ніж люди зможуть знову сказати: я впізнаю свій край", - зазначила Драєр.

На даний час, за її словами, пріоритетом є пошук зниклих безвісти. "Ми не заспокоїмося, допоки не знайдуть людей, які зникли безвісти", - підкреслила Драєр.

За останніми даними, жертвами повеней у Німеччині стали 159 людей, ще 670 отримали травми. При цьому найбільше життів - 110 - повені забрали в окрузі Арвайлер у Рейнланд-Пфальці.

Karte Infografik Überschwemmungen im Westen Deutschlands

Раніше віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв негайне надання фінансової підтримки постраждалим від катастрофічних повеней федеральним землям - Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн - Вестфалія. Він пропонуватиме уряду ФРН виділити 300 мільйонів євро негайної допомоги. Виплати цієї допомоги для обох федеральних земель мають розпочатися вже до кінця поточного місяця, запевнив урядовець.

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No comment: повені у Німеччині з висоти пташиного польоту (17.07.2021)

  • Затоплення в долині річки Ар на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Наслідки циклону "Бернд"

    Внаслідок циклону "Бернд" Німеччиною прокотилася хвиля тривалих злив, що викликало небувалі затоплення та повені. Найбільше постраждали федеральні землі Північний Рейн - Вестфалія та Рейнланд-Пфальц на заході країни.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Десятки загиблих

    Зливи та повені призвели до загибелі значно більшого числа людей, ніж вважалося раніше. Станом на ранок п'ятниці, 16 липня, тільки в землі Рейнладн-Пфальц підтверджено 50 смертей унаслідок повеней. У поліції міста побоюються, що це число жертв далеко не остаточне.

  • Затоплені дороги в окрузі Арвайлер у землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Затоплені вулиці

    Найбільше від повеней у Рейнланд-Пфальці постраждав округ Арвайлер. Місцева влада каже про 1300 зниклих безвісти. Таку високу цифру пояснюють відсутністю мобільного зв'язку в регіоні внаслідок негоди. У розташованому неподалік місті Зінціг загинули дев'ятеро мешканців притулку для людей з особливими потребами.

  • Наслідки негоди в Бад-Мюнстерайфелі на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Знищені дороги

    У багатьох районах цієї землі місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. На місці працюють рятувальники. Через рясні опади вийшло з берегів багато річок, струмків та інших водойм. Водою підтоплено багато підвалів будинків, вулиць і доріг. Подекуди спостерігається також руйнування дорожнього полотна, внаслідок чого цілі райони опинилися практично відрізаними від світу.

  • Населений пункт Еш у землі Рейнланд-Пфальц під водою

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Відірвані від світу

    Бурхливі потоки води зруйнували або сильно пошкодили лінії електропередач і трансформаторні підстанції, тож багато домогосподарств лишилися без струму. Нерідко рятувальникам доводиться проводити рятувальні операції тільки за допомогою гелікоптерів, оскільки в інший спосіб провести безпечну евакуацію постраждалого населення неможливо. Повідомляється про тисячі евакуйованих мешканців.

  • Захисні споруди від повені в землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Стіна для річки

    Аби мінімізувати шкоду від негоди, рятувальники будували різноманітні захисні споруди з метою зменшити площу поширення повеней. Ця дерев'яна стіна мала вберегти найближчий населений пункт від річки Ар, що місцями вийшла з берегів.

  • Наслідки негоди на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Під завалами

    У сусідній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія ситуація теж напружена. У ніч на 16 липня в міністерстві внутрішніх справ землі повідомили про як мінімум 31 загиблого внаслідок повеней. Украй складна ситуація спостерігається в Рурській області. Бурхливими потоками води тут пошкоджено залізничне й дорожнє полотно, підтоплено чимало житлових будинків та інших будівель.

  • Наслідки негоди в міста Ерфтштадт на заході Німеччини

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Зсуви ґрунту внаслідок дощів та повені

    У місті Ерфтштадт неподалік Кельна обвалилася низка будинків. Внаслідок обвалів загинули люди, утім, точну кількість жертв влада поки що назвати не може. Від багатьох мешканців надійшли дзвінки на номер екстреної допомоги.

  • Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Рятувальні роботи ускладнені

    Рятувальні роботи в місті Ерфтштадт ускладнені тим, що дістатися до будинків можна лише на човнах. Крім того, виявилися пошкодженими газопроводи, що спричиняє неконтрольовані викиди газу.

  • Рурське водосховище в регіоні Айфель у Німеччині

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Переповнені водосховища

    В регіоні Айфель з берегів вийшли одразу два водосховища. Вода з переповненого Рурського водосховища з ночі на п'ятницю стікає в долину річки Рур. Місцева влада вже попередила розташовані там населені пункти про небезпеку підтоплень та застерегла людей, аби ті не підходили близько до річки і не спускалися в затоплені підвали будинків через небезпеку удару струмом.

  • Бундесвер допомагає боротися з наслідками негоди в Ахені

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Бундесвер допомагає рятувальникам

    Для допомоги рятувальникам Бундесвер спрямував кількасот військових у постраждалі регіони. За даними міноборони Німеччини, загалом до двох постраждалих від негоди земель відправили близько 900 солдатів.

  • Затоплені вулиці Ахена

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Евакуація постраждалих

    У багатьох населених пунктах рятувальникам довелося евакуювати місцевих жителів. Негода призвела до значних перебоїв з електропостачанням. Станом на ранок п'ятниці загалом без електрики перебувають близько 165 тисяч людей. Передусім постраждали регіони Берґішес-Ланд і Айфель, а також кілька інших округів у Північному Рейні - Вестфалії.

  • Поїзд на затопленій колії у німецькій землі Рейнланд-Пфальц

    Природне лихо на заході Німеччини: багато загиблих, величезні руйнування

    Поїзди у воді

    Наслідки негоди частково паралізували рух поїздів у Північному Рейні - Вестфалії та Рейнланд-Пфальці. На деяких ділянках залізниці через підтоплені колії поїзди не рухаються взагалі. Обмежені зачепили як приміські, так і поїзди далекого прямування, зокрема і міжнародний рух у бік Бельгії, яка також постраждала від наслідків дощів і повеней.

    Автор: Данило Білик


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Докладно

Наслідки повені в селі Шульд, округ Арвайлер на заході Німеччини

Що варто знати про регіон Айфель у Німеччині

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