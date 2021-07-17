Берлін надасть багатомільйонну допомогу постраждалим від повеней регіонам

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообіцяв негайне надання фінансової підтримки постраждалим від катастрофічних повеней федеральним землям - Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія. Про це Шольц заявив у інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 18 липня.

За словами Шольца, для фінансування надання негайної допомоги та підтримки програми відбудови постраждалих від повеней на заході Німеччини земель вже 21 липня він пропонуватиме уряду ФРН виділити 300 мільйонів євро негайної допомоги. Виплати цієї допомоги для обох федеральних земель мають розпочатися вже до кінця поточного місяця, запевнив урядовець.

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Наступним важливим аспектом є створення передумов для швидкої відбудови та реконструкції пошкоджених або зруйнованих стихією будинків, а також об'єктів інфраструктури, як-от дороги й мости. Як свідчить досвід, отриманий під час подолання наслідків попередніх катастроф, для цього потрібна багатомільярдна програма.

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Крім того, інший член федерального уряду, міністр економіки Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) висловився за надання фінансової підтримки компаніям, які постраждали як від наслідків нинішньої спричиненої коронавірусом кризи, так і від повеней. На його думку, таку підтримку можна було б надати у вигляді одноразових виплат на загальну суму близько 10 тисяч євро.

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Нагадаємо, в землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц багато районів і населених пунктів зазнали катастрофічних повеней. Загинули щонайменше 156 людей. Тисячі людей залишилися без даху над головою. Крім того, повені спричинили значні руйнування житлових будинків, інших споруд та інфраструктурних об'єктів.