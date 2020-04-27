 Меркель і Макрон підтримають збір коштів на вакцину від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

Меркель і Макрон підтримають збір коштів на вакцину від коронавірусу

Єврокомісія закликала зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від SARS-CoV-2. Лідери ФРН, Франції, Італії та Норвегії готові підтримати цю ініціативу.

Symbolbild Corona-Virus Impfstoff (picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і лідери ще трьох європейських країн підтримали заклик Єврокомісії (ЄК) зібрати 7,5 мільярда євро на розробку загальнодоступної вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2. "Ми відкрито заявимо про наші зобов'язання, і ми тішимось, що нас підтримують партнери у всьому світі", - написали Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністри Італії та Норвегії Джузеппе Конте і Ерна Сульберг у спільній статті для газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, оприлюдненій у суботу, 2 травня.

"Кошти, що нами мобілізуються, запустять безпрецедентне глобальне співробітництво між вченими і регуляторами, промисловістю і урядами, міжнародними організаціями, фондами та представниками системи охорони здоров'я", - переконані лідери європейських держав, до яких приєднались голова Ради ЄС Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

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Про те, що Німеччина зробить "суттєвий грошовий внесок" для цієї ініціативи, Меркель також наголосила у своєму відеоподкасті 2 травня. Канцлерка ФРН відзначила, що до ініціативи приєднаються приватні фонди, фармацевтичні компанії та альянси CEPI і GAVI, які є партнерствами урядів та приватних компаній з дотупності вакцин та запобігання епідемій.

Єврокомісія 4 травня скликає міжнародну донорську конференцію в режимі онлайн, щоб закласти основу для збору 7,5 мільярда євро, які будуть спрямовані на діагностику, запобігання і лікування атипової пневмонії COVID-19. Головною метою ініціативи є розробка загальнодоступною вакцини. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю DW у цьому зв'язку, що "спільно ми повинні знайти сильну відповідь на коронавірус". "Він не знає кордонів. Вдарити по цьому вірусу можна тільки вакциною. Тож діяти треба глобально і скоординовано", - наголосила фон дер Ляєн.

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