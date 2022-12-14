Мер Мелітополя Федоров про перспективу деокупації міста

Мелітополь на початку російської війни в Україні неодноразово потрапляв у заголовки новин, зокрема, через викрадення окупантами мера міста Івана Федорова. Нині він один із тих, кому вручили премію Європарламенту "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Федоров отримав премію як представник українського народу, який цьогоріч став її лауреатом. DW поговорила з Федоровим у Страсбурзі.

DW: Пане Федоров, сьогодні в розмові з журналістами ви сказали, що сподіваєтеся на звільнення окупованого Мелітополя незабаром. Це тільки надія чи у вас є якийсь привід казати, що це скоро може статися?

Іван Федоров: Ми бачимо тенденцію, яку сьогодні на порядку денному мають наші збройні сили. Після звільнення Харківщини, після звільнення Херсонщини у нас залишилося два регіони, які треба ще звільнити. Це Донбаський регіон (Донеччина і Луганщина) та Запорізький регіон, який сьогодні треба звільнити. Також ми розуміємо, що сьогодні, на жаль, рашисти саме через Мелітополь перекидають величезну кількість військової техніки, озброєння, особового складу. Тому Мелітополь сьогодні є стратегічним напрямком для деокупації, звичайно, щоб поламати їм логістику, щоб обірвати всі комунікації. З іншого боку, ми бачимо посилення тенденції знищення ворожих позицій на Запорізькому напрямку саме. За минулий тиждень було ліквідовано більше ніж 10 військових баз, два тижні тому було ліквідовано більше ніж 20 військових баз, і це тисячі особового складу рашистів. Тому ми бачимо тенденції, і це дає нам надію на те, що саме цей напрямок буде обраний пріоритетним для наших військових щодо звільнення та деокупації територій.

Мер Мелітополя Іван Федоров Фото: DW

У вас є якийсь прогноз? Прогноз щодо того, коли це може статися чи яким чином?

Військовим чином. В інший я на сьогодні не вірю, тому що сьогодні працює чергова хвиля пропаганди від рашистів, яку вони намагаються нав'язати нам, про те, що вони сухопутний коридор (між Росією та окупованим Кримом. - Ред.) ніколи не віддадуть, про те, що Росія свої території не віддає. Тому я вірю в наші ЗСУ і в те, що вони звільнять нашу територію. Що стосується прогнозу, звичайно, я не буду його робити, а замість прогнозів всі ми - і в Європі, і в Україні, і на окупованій частині, і на неокупованій частині - маємо допомагати нашим збройним силам всім, щоб це сталося якомога швидше.

Після звільнення Мелітополя, як і після звільнення інших українських міст, можуть знайти нові докази ймовірних російських воєнних злочинів. Чи є у вас якась інформація з ваших джерел, чого можна очікувати?

На жаль, немає жодних сумнівів, що результати звірств Росії ми побачимо і на території Мелітопольщини. Ми сьогодні вже чуємо про те, що там таке коїться. На жаль, сьогодні ми не можемо цьому запобігти, тому що немає жодних безпекових гарантій для наших жителів на тимчасово окупованих територіях. Тому ми і закликаємо всіх, хто має змогу, виїжджати з тимчасової окупації. Але вкрай важливо, щоб за ці звірства відповіли Путін та його оточення. І саме для цього сьогодні наша держава, наші народні депутати працюють над тим, щоб був створений спеціальний трибунал, в якому будуть судити Путіна і в якому він буде відповідати за всі ті насильство, катування, звірства, які сьогодні чиняться в нашій державі. Бо якщо всі ми, цивілізований світ, не зможемо судити Путіна за звірства, то це може повторитися ще і ще. Тому ми зобов'язані це зробити.