 Високопосадовці ЄС засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2022

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Новини

Високопосадовці ЄС засудили викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

Голова Європейської Ради Мішель вимагає припинення "військово-політичної агресії проти України". А головний дипломат ЄС Боррель назвав інциденти спробою створити нелегітимні альтернативні уряди у суверенній Україні.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу в Європарламенті

Голова Європейської Ради Шарль Мішель вимагає припинення "військово-політичної агресії проти України"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель різко засудив невибіркові обстріли російськими військами цивільних в Україні та викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного в Запорізькій області. Він засудив порушення міжнародного права. "Військово-політична агресія Росії проти України має припинитися", - написав він у Twitter.

Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель так само рішуче засудив викрадення мерів від імені ЄС. За його словами, це спроба створення незаконних урядових структур. Відповідний допис він оприлюднив у неділю на своїй сторінці у Twitter.

"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних урядових структур у суверенній країні", - зауважив Боррель.

Про викрадення російськими військовими міського голови Дніпрорудного Запорізької області у неділю зранку повідомив голова Запорізької ОДА (ВЦА) Олександр Старух. "Сьогодні, 13 березня, о 8:30 військові Російської Федерації взяли у полон міського голову міста Дніпрорудне у Василівському районі Запорізької області", - написав він в офіційному каналі у Telegram.

Дніпрорудне - місто з населенням майже 20 000 осіб на на лівому березі Каховського водосховища.

У п'ятницю 11 березня заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив про викрадення російськими військовими мера Мелітополя Івана Федорова.

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