Матч Україна-Англія: на стадіон не пустили 52 вболівальників

Італійська поліція не пустила на чвертьфінальний матч Євро-2020 між збірними України та Англії, який відбувся 3 липня в Римі, 52 вболівальників. Причиною стало порушення ними карантинних заходів, що діють у країні, повідомила в неділю, 4 липня, італійська поліція.

Раніше цього тижня Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заблокувала всі квитки, продані англійським уболівальникам на цей матч за останні дні. Це рішення пов'язано з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для осіб, які в'їжджають в країну з Великобританії, де зараз поширюється дельта-варіант коронавірусу.

Поліція порівняла імена вболівальників, які прилетіли з Великобританії та України, з іменами на квитках. Тому квитки 52 людей на матч були анульовані, повідомляє інформагенція Reuters.

Матч в Римі завершився перемогою Англії з рахунком 4:0. Місцева влада дозволила присутність на матчі 16 тисяч глядачів.

Решта матчів Євро-2020 - два півфінали та фінал - відбудуться в Лондоні на стадіоні "Вемблі".