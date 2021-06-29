УЄФА заблокувала квитки для англійських фанів на гру в Італії

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заблокувала всі квитки, продані англійським уболівальникам на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу, який пройде в Римі між командами Англії та України увечері 3 липня. Цей крок спрямований на те, щоб запобігти приїзду уболівальників "Трьох левів" до Італії в порушення карантинних правил, повідомило італійське МВС увечері у четвер, 1 липня.

Крім того, після звернення італійської влади в УЄФА припинено продаж квитків на цей матч тим, хто перебував у Великобританії протягом останніх 14 днів.

Ці кроки пов'язані з тим, що в Італії діє п'ятиденний карантин для осіб, які в'їжджають в країну з Великобританії, через поширення там варіанту коронавірусу "дельта" і тепер вже неможливо дотриматися цього терміну, щоб потрапити на гру чвертьфіналу Євро-2020.

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Україна вперше у чвертьфіналі чемпіонату Європи

Як повідомлялося, 29 червня команда Англії вийшла в плей-офф Чемпіонату Європи з футболу, вигравши у ФРН з рахунком 2:0.

Того ж дня після перемоги над Швецією українська збірна вперше в історії вийшла в 1/4 чемпіонату Європи. У матчі 1/8 фіналу, який відбувся ввечері у вівторок, 29 червня, у Глазго на стадіоні "Гемпден-Парк" за присутності лише п'яти тисяч глядачів, українці перемогли шведів у додатковий час з рахунком 2:1.