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Масове СЗЧ у 155-ій ОМБр: затримали командира однієї з рот

Дмитро Шварц
8 січня 2025 р.

ДБР затримало, а суд узяв під варту командира однієї з рот 155-ї бригади ЗСУ "Анна Київська", який самовільно залишив місце несення служби та підбурив на це підлеглих. Йому загрожує до 10 років тюрми.

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Український військовий на лінії фронту (ілюстративне фото)
Військовий ЗСУ на лінії фронту (символічне фото)Фото: Rusian Defense Ministry Press Service/AP/dpa/picture allaince

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ) затримали в Рівненській області командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) "Анна Київська", який самовільно залишив військову частину (СЗЧ) і підбурив на це своїх підлеглих.

"Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм  бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби", - йдеться у повідомленні ДБР у середу, 8 січня.

Затриманого доставили в Київ, де йому повідомили про підозру у самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ. "Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави", - додали в ДБР.

Скандал з 155-ю ОМБр "Анна Київська"

155-та ОМБр "Анна Київська" була сформована минулого року. З'єднання мало складатися з 4500 солдатів. Приблизно половину з них тренувала Франція та постачала обладнання.

Днями український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив, що 1700 солдатів самовільно залишили бригаду ще до початку боїв, а 50 військових нібито втекли під час навчання у Франції. 

7 січня генеральний штаб ЗСУ визнав наявність масштабних проблем з випадками СЗЧ у 155-й ОМБр.

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