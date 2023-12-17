Маша Гессен скандально тихо отримала німецьку премію

Вручення премії Ганни Арендт журналістці Гессен мало відбутися в ратуші Бремена, однак співзасновники премії дистанціювались від вручення нагороди Гессен. Раніше Гессен порівняла ситуацію в Газі з єврейськими гетто.

Російська й американська журналістка й письменниця Маша Гессен була змушена отримати німецьку премію Ганни Арендт (Hannah-Arendt-Preis), що присуджується за політичну думку, не там, де спочатку планувалося. Церемонія повинна була відбутися в Ратуші Бремена, проте в останній момент два співзасновники нагороди - фонд імені Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) і влада Бремена вирішили дистанціюватися від вручення премії.

Читайте також: Маша Гессен: Росія - мафіозна держава

Тож її провели в суботу, 16 грудня, в невеликій актовій залі, що охороняється поліцією. Причому незадовго до початку церемонії місце вручення премії знову перенесли. На церемонії були присутні близько 50 гостей, повідомляє інформагенція dpa.

Журналістка порівняла Сектор Гази з єврейським гетто часів нацизму

Причиною відмови співзасновників нагороди стала недавня публікація есе Гессен під назвою "In The Shadow of the Holocaust" ("У тіні Голокосту") в виданні The New Yorker, яка поставила під сумнів саме вручення премії. У публікації, що вийшла 9 грудня, був пасаж, котрий спричинив шквал критики в бік Гессен. "Протягом останніх 17 років Сектор Гази являє собою густонаселену, збіднілу, обнесену муром територію, залишати межі якої навіть на короткий час може лише невеличка частина населення, іншими словами - гетто. Не як єврейське гетто у Венеції чи гетто в центрі міста в Америці, а як єврейське гетто у східноєвропейській країні, окупованій нацистською Німеччиною", - написала авторка.

Висловлювання Гессен викликали в Німеччині різку критику. Лунали й вимоги позбавити журналістку нагороди. Громадське об'єднання "Премія імені Ганни Арендт", однак, не відмовилося від вручення нагороди, попри критику, хоч і пішло на перенесення місця проведення.

Читайте також: Катерина Бабкіна: Боротися з кожною росією на своєму шляху

Натомість Гессен виступила на захист своїх тез у публікації в The New Yorker. В інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, опублікованому цими вихідними, вона сказала: "Я глибоко переконана, що порівнювати Голокост з іншими подіями не тільки дозволено, але навіть є нашим моральним обов'язком". Водночас це не означає прирівнювання чи релятивізацію Голокосту, пояснила авторка. "Порівняння - це не рівняння, воно радше підкреслює відмінності", - переконана Гессен.

Гессен народилася в Москві в 1967 році, пише про політичні суперечки і конфлікти в американському і російському суспільстві. Нині вона проживає в Нью-Йорку.

Критика в бік Куркова за згоду виступати на одній сцені з Гессен

Нагадаємо, у вересні Гессен брала участь в організованій у Торонто канадським PEN зустрічі з українським письменником Андрієм Курковим. Перед дискусією "Нотатки про вторгнення: Маша Гессен та Андрій Курков у розмові про війну Росії в Україні" Куркова за згоду говорити з Гессен розкритикувала низка українських культурних діячів, він також наразився на критику частини суспільства. Зокрема, письменник Артем Чех нагадав про свою відмову виступати з Гессен на одній сцені в травні цього року - тоді Гессен звинуватила письменників з України у шантажі .