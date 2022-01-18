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Андрій Курков

Андрій Курков - український російськомовний письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Курков".

Андрій Курков написав понад 20 книг, він є автором також сценаріїв до художніх та документальних фільмів. Найпопулярнішим його романом є "Пікнік на кризі". Книги Андрія Куркова перекладені 36 мовами. Його романи особливою популярністю користуються серед німецькомовних читачів в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Андрій Курков: Схвалено телевізором

Андрій Курков: Схвалено телевізором 18.01.2022

"Герої нашого часу не народжуються революцією. Їх народжують телеканали. Маленьких героїв - маленькі телеканали, а великих - великі", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Андрій Курков: Інстинкт самозбереження, або США, вакцинація та антивакцинатори

Андрій Курков: Інстинкт самозбереження, або США, вакцинація та антивакцинатори 19.10.2021

"Тепер центри вакцинації приймають в основному колишніх антивакцинаторів, котрі стомилися сумніватись у правильності свого вибору", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Андрій Курков: Американські нотатки - на колесах чи пішки?

Андрій Курков: Американські нотатки - на колесах чи пішки? 28.07.2021

"У США екзаменатор ніколи не накаже зупинитись під знаком "Зупинка заборонена", щоб потім заявити, що екзамен не складено через зупинку в неналежному місці", - Андрій Курков, спеціально для DW.

Андрій Курков: 8 березня - свято весни чи свято боротьби?

Андрій Курков: 8 березня - свято весни чи свято боротьби? 06.03.2021

"Я за те, щоб ввечері 8 березня в українські ресторани пускали тільки жінок. Одноденну дискримінацію українські чоловіки можуть витримати, вони ж сильні!" - Андрій Курков, спеціально для DW.

Андрій Курков: Вся влада Буратінам?

Андрій Курков: Вся влада Буратінам? 30.12.2020

"Є один справжній фронт, де Буратін не знайти. Справжня війна - то не буратіняча справа!" - Андрій Курков, спеціально для DW.

Андрій Курков: Якщо депутати виконають свої казкові обіцянки

Андрій Курков: Якщо депутати виконають свої казкові обіцянки 23.10.2020

"Їду на метро на Троєщину. Головне - не заснути, а то минулого разу проспав мою зупинку та вийшов аж у Чернігові", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Андрій Курков: Реванш чи зрада?

Андрій Курков: Реванш чи зрада? 23.09.2020

"Чи дійсно українці так одностайно рвалися до Європи? Якщо так, який процент їхнього спільного "ми" насправді хоче привести корабель "Україна" до гамбурзької чи марсельської гавані?" - Андрій Курков, спеціально для DW.
Андрій Курков: Прокурорська правда

Андрій Курков: Прокурорська правда 19.06.2020

"Шостий президент мріє посадити п'ятого з такою ж пристрастю, як четвертий мріяв і таки посадив експрем'єрку", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Андрій Курков: Реактуалізація України

Андрій Курков: Реактуалізація України 06.04.2020

"Україна буде однією з найпомітніших країн-жертв коронавірусу. І водночас вона перетвориться на одну з найнепомітніших на карті післявірусної Європи", - Андрій Курков, спеціально для DW.

Андрій Курков: Про коротку пам'ять короткозорих українців

Андрій Курков: Про коротку пам'ять короткозорих українців 05.12.2019

"Українська журналістика, свідомо чи несвідомо повторюючи російську, заганяє людей у психоделічну млу паніки й розгубленості", - Андрій Курков, спеціально для DW.
Сірі бджоли: Андрій Курков про жителів війни на Донбасі

"Сірі бджоли": Андрій Курков про "жителів війни" на Донбасі 28.08.2019

У Німеччині вийшов переклад роману Андрія Куркова "Сірі бджоли". Книжка розповідає про тих, хто живе на війні у Східній Україні, хоч і не бере в ній участі. Інтерв'ю DW з українським письменником.
Популяризація української культури в світі: передусім якістю

Популяризація української культури в світі: передусім якістю 20.11.2015

У контексті минулих подій весь світ відкрив для себе Україну. Як українці використовують цей шанс, аби привернути більшу увагу до своєї культури за межами власної країни. Спостереження з Австрії.
Франкфуртський ярмарок: Україна замість Індонезії, Туреччина замість Росії

Франкфуртський ярмарок: Україна замість Індонезії, Туреччина замість Росії 15.10.2015

У Франкфурті в самому розпалі міжнародний книжковий ярмарок - найбільший у світі. Спеціальний кореспондент DW Єфім Шуман порівнює стенди України та Росії.
Куди прямуєш, Україно?

Куди прямуєш, Україно? 14.03.2015

Що буде з Україною? Чого хоче Путін? Що коїться з Росією? Довкола цих питань точилися розмови під час дискусії, організованої Deutsche Welle на Лейпизькому книжковому ярмарку. Відповіді зовсім невтішні.
Андрій Курков: Європейці дедалі менше вірять у казки про фашистський уряд у Києві

Андрій Курков: Європейці дедалі менше вірять у казки про "фашистський уряд" у Києві 09.12.2014

Про те, як відрізняється сприйняття нинішніх подій в Україні у різних країнах ЄС та як еволюціонують погляди пересічних європейців, DW поговорила з письменником Андрієм Курковим.
Андрій Курков: Стан війни буде перманентним

Андрій Курков: Стан війни буде перманентним 18.09.2014

В інтерв’ю DW київський літератор, котрий пише російською мовою, розповів про своє бачення теперішніх проблем в Україні та європейського вибору країни.
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