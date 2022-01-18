Андрій Курков - український російськомовний письменник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Курков".

Андрій Курков написав понад 20 книг, він є автором також сценаріїв до художніх та документальних фільмів. Найпопулярнішим його романом є "Пікнік на кризі". Книги Андрія Куркова перекладені 36 мовами. Його романи особливою популярністю користуються серед німецькомовних читачів в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.