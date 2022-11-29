Андрій Курков: Цій війні уже 313 років

Письменнику Андрію Куркову вручили літературну премію імені Софі і Ганса Шолль(Geschwister-Scholl-Preis). Церемонія відбулася 28 листопада в Мюнхені. Український автор отримав нагороду за книгу "Щоденник вторгнення", що вийшла друком німецькою мовою. Цей щоденник - про два місяці до початку повномасштабної війни Росії та про воєнний час. "Це історії про моїх друзів, колег, людей, про яких я турбуюся в цей час. Тому що зараз, під час війни, все матеріальне втратило сенс, а все емоційне і людське набуло в 500 разів більше сенсу, ніж раніше", - наголосив Курков у розмові з DW.

Автор розповів, що ще підлітком любив читати щоденники. "Моєю улюбленою літературою були щоденники - Олександра Блока, Франца Кафки, щоденник Корнія Чуковського, дуже трагічний, у двох томах, і багато інших щоденників, через які людина дізнається про реальне життя у певні історичні моменти. Тобто, в принципі, читати підручники з історії ніколи не мало сенсу. Читати щоденники завжди було набагато важливіше, тому що тільки та історія, яка проходить через людину, залишається в реальній хронології історії людства", - пояснив Курков.

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"20 років Росію готували до того, що можна бомбити Київ і вбивати українців"

Він додав, що робота над щоденником триває. DW cпитала Куркова, яким він бачить його кінцівку. "Ви знаєте, цій війні вже, напевно, 313 років. Тобто насправді ми зараз переживаємо продовження Полтавської битви 1709 року, коли Петро I переміг гетьмана Мазепу і шведського короля Карла XII, який його підтримав. Те, що перед війною Путін постійно говорив про Петра I і ставив його за приклад, означає, що він вирішив повторити цю Полтавську битву і поставити Україну на місце, позбавити її будь-яких надій на самостійність. У цьому сенсі ми можемо реально говорити тільки про паузу, яка може тривати 30, 50, 70 років, тому що говорити про кінець війни можна тільки в тому разі, якщо Росія зміниться, якщо Росія відмовиться від свого бажаного статусу імперії і своєї зарозумілості щодо всіх народів, які колись у цій імперії проживали", - відповів автор.

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Курков переконаний, що війна проти України - це породження не тільки Путіна, а й російського суспільства. "Вони удвох працювали над цією війною - російське суспільство і Путін. І вони удвох досягли успіху, успіху умовного - в тому сенсі, що вони змогли почати цю війну. Насправді 20 років Росію готували до того, що можна бомбити Київ і вбивати українців", - вважає Курков.

Він додає, що наразі не бачить передумов для змін у Росії, оскільки кількість людей, які підтримують Путіна, в цій країні не зменшується. "І поки ситуація залишатиметься на такому рівні, не можна забувати не тільки про загрозу для України. Війну поставлять у Росії на паузу, щоб оновити арсенали ракет. Ця загроза залишається для Молдови. Ця загроза вже не відіграє великої ролі для Білорусі, тому що Білорусь - уже не самостійна країна. Але Польща, Литва, Латвія, Естонія - це країни, які не можуть спокійно спати, поки Росія не стане демократичною, нормальною країною, яка поважатиме міжнародні закони, яка поважатиме кордони держав, суверенність держав, які виникли з країн колишнього Варшавського договору".

"Переговори з Росією абсолютно безглузді"

На запитання DW про те, чи можливі зараз "мирні переговори" України та Росії, Андрій Курков наголосив, що жоден український політик нині не піде на переговори з РФ. "Не тільки тому, що це самогубство, а й тому, що це нелогічно в нинішній військовій ситуації, коли Україна звільняє свої території. І Україна інформаційно перемогла тільки в Європі. У Латинській Америці Україна програє, в Африці Україна програє. Там наративи Росії набагато сильніші, тому що там сильніші антиамериканські сентименти. Люди не люблять Америку, вони вибирають любити Росію, тому що вона воює з Америкою на території України. Тому зараз говорити про якісь переговори абсолютно безглуздо", - пояснив Курков.

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Про роль президента Володимира Зеленського Андрій Курков сказав у розмові з DW: "Те, що він зараз робить для країни, це добре. Він використовує свій акторський талант, він переконує. Він - Джеймс Бонд для всього світу, але Джеймс Бонд в Україні - це Борис Джонсон. Усе відносно, головне - результат. Найголовніше - зберегти країну, зберегти незалежність України, зберегти український народ, щоб він не розбігся по інших країнах і не став багатством інших країн, тому що українці зі своєю ініціативою, зі своєю любов'ю до свободи, вони можуть збагатити будь-яку націю, вони можуть освіжити будь-яку національну ідею. Важливо, щоб вони це робили для України, а не для інших країн".

"Іде війна між колективним Путіним і колективним Заходом"

Андрій Курков у ці місяці має багато виступів по всьому світу. Вони пов'язані переважно з виходом різними мовами його роману "Сірі бджоли" та інших книжок, але в їх рамках автор завжди говорить і полемізує про війну Росії проти України. На його погляд, Захід і надалі підтримуватиме Україну. "Захід уже не може втомитися від війни в Україні. Він не може відмовитися. Тому що зараз уже на верхньому геополітичному рівні йде війна між колективним Путіним і колективним Заходом. Іде війна за домінування на міжнародному політичному просторі. У цій війні з одного боку беруть участь Росія, Іран, Північна Корея, Венесуела, Білорусь, з іншого боку - увесь світ, за винятком африканських країн, які, в принципі, перебувають під політичним контролем Росії, і країн Латинської Америки, з якими Росія заграє".

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Водночас Курков вважає, що ця війна остаточно сформувала Україну як політичну націю. "Війна остаточно об'єднала українське суспільство, вона остаточно розділила на "наших" і "чужих". Усі українці стали "нашими". Усі росіяни, навіть ті, які проти Путіна, стали "чужими", тому що вони допустили Путіна до влади, тому що вони не боролися", - пояснив Курков.

"Росіяни мають вибір, але не роблять його"

DW спитала, чи вважає автор, що українці і росіяни стали ворогами на століття? "Ні, не на століття, - відповів Курков. - Я думаю, що йдеться про одне або два покоління. Цю війну за ефектом впливу на відносини між учасниками можна порівнювати з тією, яку в Росії називають Великою вітчизняною". Курков у цьому зв'язку розповів, що коли його-школяра запитали, яку іноземну мову він хотів би вивчати, то він однозначно виключив німецьку, бо "німці вбили його діда". "Але я почав вчити німецьку, коли мені було 36 років. Зараз я отримую німецьку літературну премію. Я щойно зустрічався з моїми німецькими друзями. Зараз мої німецькі друзі приймають у себе вдома українських біженців. І дуже радіють цій можливості, яка, можливо, є спробою спокутувати провину предків", - наголосив Курков. Зараз він тільки боїться, що в Росії "не буде покоління, яке захоче спокутувати провину". "Тому що для цього потрібно перемогти імперськість у собі. Потрібно визнати свої гріхи. Потрібно визнати колективну відповідальність за масові вбивства українців - у Маріуполі, Бучі та Гостомелі, у Чернігові тощо. Росіяни ніколи не вміли вибачатися", - передбачає автор.

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Крім того, Курков, який писав і продовжує зараз писати також російською мовою, вважає, що росіяни мають вибір пошуку альтернативної інформації, але не хочуть його робити. "Більшість росіян воліють залишатися жителями великої країни. Але вбивці не бувають великими. Достоєвський не виправдає нинішніх російських політиків і нинішніх росіян. Ні Достоєвський, ні Чехов, ні Толстой. Навпаки, своїми діями Росія знищила значення дійсно важливої, значущої російської культури", - наголосив Курков. Він додав: "Росіяни не змушені вбивати українців. Вони це роблять, тому що їм це сказали. Їх з-під палки не женуть. Вони допускають, що інший народ, іншу націю можна вбивати, вони менш важливі, ніж росіяни".