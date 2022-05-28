Макрон і Шольц закликали Путіна звільнити захисників "Азовсталі"

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 28 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 28 травня (час київський).

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Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали російського президента Володимира Путіна під час телефонної розмови провести "прямі серйозні переговори" зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. У рамках 80-хвилинних перемовин Макрон і Шольц вказували також на необхідність знайти "дипломатичне вирішення конфлікту". Крім того, лідери обох європейських країн попрохали Путіна звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", які нині перебувають у російському полоні, повідомляють у Парижі. Водночас у Берліні повідомили, що під час тристоронніх телефонних перемовин Шольц і Макрон "позитивно взяли до уваги" обіцянку російського лідера, що з полоненими з "Азовсталі" поводитимуться згідно з нормами Женевської конвенції. Тим часом Путін застеріг обох європейських лідерів від подальших поставок західних озброєнь до України, оскільки це, на його думку, лише призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні, повідомили в Кремлі. Ще однією темою, що обговорювалася під час тристоронніх перемовин, стала можливість поставок українського зерна з чорноморських портів. У Москві наголосили, що Москва "готова допомогти знайти можливості" для безперешкодних поставок українського збіжжя, в тому числі й через порти в Чорному морі.

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Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майже 23 мільйони гривень коштів, що перебували на банківському рахунку та належали підконтрольному російській компанії "Роснефть" підприємству, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора. Зазначається, що під час розслідування "встановлено обставини можливої протиправної діяльності" зокрема "фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України". "З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

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Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) застеріг щодо можливих серйозних наслідків квапливого запровадження ембарго на російський газ. "Ми повинні крок за кроком ставати незалежнішими від імпорту газу", - сказав політик у розмові з журналістами групи видань Funke. Утім, на його думку, "негайне запровадження ембарго призведе до ще більшого зростання цін і втрати робочих місць". Саме тому Німеччини потрібно "уникати цього". "У разі негайного газового ембарго ми опинимося в зовсім іншій ситуації в економічному та соціальному плані", - застеріг урядовець.

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У Росії заявили про черговий "успішний" пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Як повідомили в пресслужбі міноборони РФ, цей випробувальний пуск гіперзвукової КР провів корабель у Баренцевому морі по морській мішені у Білому морі. "Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" успішно вразила морську мішень, розташовану на відстані близько 1000 кілометрів. Політ гіперзвукової ракети відповідав заданим параметрам", - йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

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У Москві повідомили про встановлення повного контролю над містом Лиман у Донецькій області. Відповідну заяву зробив речник міноборони РФ Ігор Конашенков під час брифінгу. Він зазначив, що перехід цього залізничного вузла під контроль російських сил уможливили спільні дії збройних сил РФ та загонів так званої "ДНР".