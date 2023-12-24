Санду вдруге балотуватиметься на пост президента Молдови

Президентка Молдови Майя Санду балотуватиметься на другий термін у 2024 році, бо прагне спрямувати країну до членства в ЄС. Вона просить парламент Молдови ініціювати референдум щодо вступу країни до ЄС.

Президентка Молдови Майя Санду балотуватиметься на другий термін наступного року, оскільки прагне спрямувати свою країну до членства в Європейському Союзі. Про це вона заявила у своєму відеозверненні з нагоди трьох років перебування на посаді у неділю, 24 грудня.

"Нам ще потрібно зробити важливі кроки, і я обіцяю продовжувати, якщо ви висловите мені свою довіру на новий термін у 2024 році", - сказала вона.

Також Санду звернулася до парламенту Молдови з проханням ініціювати наступної осені референдум про членство в ЄС, "на якому голос громадян буде вирішальним".

"Наше майбутнє - в європейській сім'ї, і ми повинні чітко сказати - всією країною - який шлях ми обираємо для Молдови", - сказала вона.

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Санду зберігає підтримку

Опитування серед громадян Молдови, проведене на початку грудня, показало, що підтримка 51-річної Санду становить приблизно 30 відсотків. Вона випереджає дружнього до Росії екс-президента Ігоря Додона, який має 24 відсотків. Санду наприкінці 2020 року перемогла саме Додона і очолила країну.

Президентські вибори мають відбутися в листопаді-грудні 2024 року, точну дату визначить парламент Молдови.

Нагадаємо, що глави держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вирішили на саміті в Брюсселі в четвер, 14 грудня, розпочати офіційні переговори з Україною та Молдовою про їхній вступ до ЄС.

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