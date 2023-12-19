Ердоган: ЄС гальмуватиме вступ до блоку України і Молдови

Зважаючи на досвід Туреччини, яка вже майже 20 років веде переговори про вступ до ЄС, Реджеп Таїп Ердоган прогнозує повільний переговорний процес і для України з Молдовою.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок, 19 грудня, спрогнозував, що Європейський Союз загальмує переговори про вступ України та Молдови, так само, як він це робить із Туреччиною, пише Reuters.

"Надання їм статусу кандидата не означає, що вони стануть членами ЄС. З ними розпочнуть процес (перемовин про вступ - Ред.), вони також будуть зупинені", - вважає Ердоган.

Він також вчергове висловив невдоволення тим, що Туреччина, з якою ЄС веде переговори про членство з 2005 року, досі не доєдналася до блоку. На переконання турецького лідера, його країна давно заслужила бути у складі ЄС.

"Це неправильно, щоб Туреччина, яка більш готова до вступу в ЄС, ніж деякі країни-члени, роками чекала біля дверей через політичні перешкоди", - зауважив Ердоган.

Заявка Туреччини на вступ до ЄС заморожена протягом багатьох років через занепокоєння ЄС щодо ситуації з правами людини в країні та розбіжності щодо регіональної політики, зокрема у східному Середземномор'ї' та на Кіпрі.

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Ердоган розраховує на Угорщину, яка хоче гальмувати Україну

При цьому Ердоган зазначив, що "стратегічний та економічний" потенціал його країни вже давно заслужив їй право приєднатися до блоку. Він висловив сподівання на прогрес в цьому питанні під час головування в Раді ЄС у другій половині 2024 року Угорщини, яку Туреччина вважає стратегічним партнером.

Лідери ЄС схвалили рішення про початок переговорів щодо членства Молдови і України в блоці на саміті минулого тижня, попри опір Угорщини. Згодом прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан заявив, що "ми можемо призупинити цей процес пізніше, і якщо буде потрібно, ми натиснемо на гальма, і остаточне рішення буде ухвалено парламентом Угорщини".

Також Орбан заблокував на саміті виділення Україні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

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