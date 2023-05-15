Лукашенко підтвердив падіння літаків і гелікоптерів у РФ

У той час як російське державне пропагандистське телебачення досі відмовчується про падіння чотирьох військових повітряних суден на Брянщині, Лукашенко підтвердив інциденти, вперше з'явившись на публіці з 9 травня.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив катастрофу чотирьох російських винищувачів і вертольотів у Брянській області. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 15 травня.

Як стверджує Лукашенко, слова якого наводить білоруське державне агентство "БелТА", відтоді як "було збито чотири повітряні судна" під Брянськом, війська Білорусі "перебувають у підвищеній бойовій готовності".

Цю заяву він зробив, вперше з'явившись на публіці з 9 травня, коли поширились підозри про його проблеми зі здоров'ям. Провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого" опублікував знімок Лукашенка, на якому видно, що ліва рука політика перебинтована. Тим часом 9 травня бинт помітили на правій руці Лукашенка.

Російські державні ЗМІ мовчать про інциденти на Брянщині

Російські федеральні телеканали не повідомляли глядачам про катастрофу літаків і вертольотів Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ у Брянській області 13 травня. В ефірах "Первого канала", "России-1" і НТВ з моменту інцидентів вийшли 19 випусків новин і чотири підсумкові програми, але сюжети про подію до них не увійшли, підрахувало видання "Верстка".

Влада РФ визнала лише катастрофу одного вертольота. У місті Клинці Брянської області 13 травня впав російський військовий вертоліт Мі-8, загинули два члени екіпажу, постраждала одна з цивільних, а п'ять домоволодінь зазнали пошкоджень, повідомляв губернатор регіону Олександр Богомаз. Про причини авіатрощі російський посадовець нічого не уточнював.

Того ж дня в Брянській області недалеко від кордону з Україною впав російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Російський "Коммерсант" із посиланням на неназваних співрозмовників писав, що в регіоні впали також винищувач Су-35 і ще один вертоліт Мі-8, причому всі чотири машини "практично одночасно могли бути збиті", а їхні екіпажі загинули. За даними видання, всі літальні апарати входили в одну авіагрупу, винищувачі мали завдати удару по цілях на території української Чернігівської області, а вертольоти - підстрахувати їх.

Міністерство оборони РФ не коментувало інциденти. Речник українських Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не відкинув причетність Збройних сил України (ЗСУ) до подій.

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