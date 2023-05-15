  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Олександр Лукашенко з'явився на публіці
Лукашенко з'явився на публіціФото: Belarus' Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
КонфліктиБілорусь

Лукашенко підтвердив падіння літаків і гелікоптерів у РФ

Валерій Сааков
2 год. тому

У той час як російське державне пропагандистське телебачення досі відмовчується про падіння чотирьох військових повітряних суден на Брянщині, Лукашенко підтвердив інциденти, вперше з'явившись на публіці з 9 травня.

https://p.dw.com/p/4RNXZ

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив катастрофу чотирьох російських винищувачів і вертольотів у Брянській області. Відповідну заяву він зробив у понеділок, 15 травня. 

Як стверджує Лукашенко, слова якого наводить білоруське державне агентство "БелТА", відтоді як "було збито чотири повітряні судна" під Брянськом, війська Білорусі "перебувають у підвищеній бойовій готовності".

Цю заяву він зробив, вперше з'явившись на публіці з 9 травня, коли поширились підозри про його проблеми зі здоров'ям. Провладний білоруський Telegram-канал "Пул Первого" опублікував знімок Лукашенка, на якому видно, що ліва рука політика перебинтована. Тим часом 9 травня бинт помітили на правій руці Лукашенка

Російські державні ЗМІ мовчать про інциденти на Брянщині

Російські федеральні телеканали не повідомляли глядачам про катастрофу літаків і вертольотів Повітряно-космічних сил (ПКС) РФ у Брянській області 13 травня. В ефірах "Первого канала", "России-1" і НТВ з моменту інцидентів вийшли 19 випусків новин і чотири підсумкові програми, але сюжети про подію до них не увійшли, підрахувало видання "Верстка".

Влада РФ визнала лише катастрофу одного вертольота. У місті Клинці Брянської області 13 травня впав російський військовий вертоліт Мі-8, загинули два члени екіпажу, постраждала одна з цивільних, а п'ять домоволодінь зазнали пошкоджень, повідомляв губернатор регіону Олександр Богомаз. Про причини авіатрощі російський посадовець нічого не уточнював.

Того ж дня в Брянській області недалеко від кордону з Україною впав російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Російський "Коммерсант" із посиланням на неназваних співрозмовників писав, що в регіоні впали також винищувач Су-35 і ще один вертоліт Мі-8, причому всі чотири машини "практично одночасно могли бути збиті", а їхні екіпажі загинули. За даними видання, всі літальні апарати входили в одну авіагрупу, винищувачі мали завдати удару по цілях на території української Чернігівської області, а вертольоти - підстрахувати їх.

Міністерство оборони РФ не коментувало інциденти. Речник українських Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не відкинув причетність Збройних сил України (ЗСУ) до подій.

Читайте також: Дрон атакував нафтобазу "Роснефти": Росія звинувачує Україну

Винищувачі як шанс звільнити Україну

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Росія намагається отримати від Ірану досконаліші й потужніші дрони, кажуть у США

Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові дрони

Політика37 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександр Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Політика6 год. тому
Святкування Дня незалежності України в Києві, 2022 рік

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Суспільство13 год. тому
Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Політика15 год. тому
Канцлер ФРН Олаф Шольц (л) та президент України Володимир Зеленський

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Політика14 травня 2023 р.
Loreen під час виступу на "Євробаченні"

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Культура14 травня 2023 р.
Зеленський та Шольц під час зустрічі в Києві, 16 червня 2022

Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Політика14 травня 2023 р.
На головну сторінку