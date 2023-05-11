Дрон атакував нафтобазу "Роснефти": Росія звинувачує Україну

РФ звинуватила Україну в ударі безпілотника по нафтобазі "Роснефти" у Брянській області. Вночі дрон атакував на Брянщині також адмінбудівлю, за даними ЗМІ - військкомат.

Безпілотник атакував у четвер, 11 травня, Клінцовську нафтобазу "Роснефти" у Брянській області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз вранці у Telegram.

Він назвав безпілотник "українським" і зазначив, що внаслідок атаки "частково пошкоджена бетонна основа та цистерна для зберігання нафтопродуктів". За його словами, постраждалих немає.

Вночі губернатор заявляв, що український дрон обстріляв адміністративну будівлю в місті Стародуб на Брянщині. За даними низки російських ЗМІ, це була будівля військового комісаріату.

У Росії почастішали вибухи на НПЗ і залізниці

З початку травня у Брянській області РФ сталося кілька вибухів на залізниці, внаслідок яких, зокрема, з рейок зійшли вагони з нафтопродуктами. Тоді місцева влада заявляла про диверсії.

Також у Росії цього місяця палали нафтопереробні заводи на Кубані. У цьому регіоні неподалік Кримського мосту горіла нафтобаза. Причинами пожеж влада називала удари дронами.

Коментуючи ці та низку інших нещодавніх інцидентів у РФ військова розвідка Великобританії зауважила, що Росії, ймовірно, не вдасться повністю захиститись від атак і доведеться змінити систему забезпечення військ пально-мастильними матеріалами.

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