Дрон атакував нафтобазу "Роснефти": Росія звинувачує Україну

Безпілотник атакував у четвер, 11 травня, Клінцовську нафтобазу "
Роснефти" у Брянській області РФ. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз вранці у Telegram.
Він назвав безпілотник "українським" і зазначив, що внаслідок атаки "частково пошкоджена бетонна основа та цистерна для зберігання нафтопродуктів". За його словами, постраждалих немає.
Вночі губернатор заявляв, що український дрон обстріляв адміністративну будівлю в місті Стародуб на Брянщині. За даними низки російських ЗМІ, це була будівля військового комісаріату.
У Росії почастішали вибухи на НПЗ і залізниці
З початку травня у Брянській області РФ сталося
кілька вибухів на залізниці, внаслідок яких, зокрема, з рейок зійшли вагони з нафтопродуктами. Тоді місцева влада заявляла про диверсії.
Також у Росії цього місяця
палали нафтопереробні заводи на Кубані. У цьому регіоні неподалік Кримського мосту горіла нафтобаза. Причинами пожеж влада називала удари дронами.
Коментуючи ці та низку інших нещодавніх інцидентів у РФ військова розвідка Великобританії зауважила, що Росії, ймовірно, не вдасться повністю захиститись від атак і
доведеться змінити систему забезпечення військ пально-мастильними матеріалами. Читайте також: Україна відкидає звинувачення РФ у атаці дронами Кремля
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