У Росії падають вертольоти і літаки - ЗМІ

Серед версій причин падіння вертольотів і літаків російські ЗМІ та пабліки розглядають дії української авіації, диверсантів з ПЗРК та "дружній вогонь" російської ППО.

У Брянській області Росії у суботу, 13 травня, розбилося щонайменше два літаки та два вертольоти, повідомляє низка російських ЗМІ.

Попередньо відомо про падіння двох вертольотів Мі-8 та двох винищувачів Су-34 і Су-35. За даними Baza, внаслідок авіатрощі загинули дев'ятеро пілотів. Так, у Клинцях загинули всі три члени екіпажу вертольота Мі-8. В Унецькому районі після падіння другого Мі-8 загинули ще троє. У селищі Нижня загинули два пілоти винищувача-бомбардувальника Су-34, а у селищі Сурецький після падіння винищувача Су-35 - ще один пілот.

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Як повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на свої джерела, усі вертольоти та літаки входили до однієї авіагрупи і летіли бомбити Україну. "Винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області України, а гелікоптери їх підстрахувати, щоб у тому числі підібрати екіпажі Су, якщо вони будуть збиті вогнем противника", - пише видання.

Єдиний офіційний коментар наразі дав губернатор Брянської області Олександр Богомаз, який підтвердив аварію одного вертольота в Клинцях і повідомив про постраждалу жінку та пошкодження п'яти домоволодінь. Втім, він нічого не згадав про причини авіатрощі. Падіння решти літальних апаратів офіційно в РФ не підтверджують. В Україні також ніяк не коментують ці події.

Серед версій причин падіння вертольотів і літаків російські ЗМІ та пабліки розглядають: дії української авіації, диверсантів з ПЗРК та "дружній вогонь" російської ППО. Тим часом у Брянській області вже розшукують диверсантів. У регіоні запроваджено план "Перехоплення".