Парад у Москві показав проблеми армії РФ - розвідка Британії

У традиційному параді до Дня перемоги 9 травня в Москві більшість учасників не були представниками регулярних російських військ, а єдиним танком був старий Т-34, зауважили в міністерстві оборони Великобританії.

Традиційний парад до Дня перемоги у Москві продемонстрував проблеми з технікою та стратегічними комунікаціями, з якими російська армія стикається через 15 місяців повномасштабної війни проти України. Про це у середу, 10 травня, пише в Twitter міністерство оборони Великобританії з посиланням на щоденний огляд своєї військової розвідки.

Британські розвідники зауважують, що більшість з восьми тисяч заявлених учасників параду не були представниками регулярних військ РФ. Замість них площею крокували курсанти та представники допоміжних воєнізованих формувань. "Єдиним персоналом з розгорнутих формувань регулярних військ були контингенти залізничних військ і військової поліції", - йдеться в огляді.

Також на параді був представлений лише один танк - старий Т-34 із 1940-х років. На думку британців, влада Росії утрималась від демонстрації великої кількості техніки аби уникнути критики щодо пріоритету параду перед бойовими діями.

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Сім представників СНД на параді у Москві

На параді в Москві були присутні сім іноземних лідерів - усі з країн Співдружності незалежних держав (СНД): президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану - Садир Жапаров, Таджикистану - Емомалі Рахмон, Узбекистану - Шавкат Мірзійоєв, Туркменістану - Сердар Бердимухамедов, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України назвали це аморальним і недружнім кроком, а також виявом зневаги до українського народу. "Під час заходу президент РФ Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст і сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій. У ніч перед зібранням РФ випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 по Києву, аби заподіяти іще більше смертей та завдати ще більше руйнувань на українській землі", - йдеться в заяві МЗС.

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Лукашенко вперше не виступив на День перемоги

Тим часом, як звернули увагу ЗМІ, після завершення параду на Красній площі Лукашенко не зміг пройти пішки 300 метрів до могили Невідомого солдата. Його забрали звідти на електромобілі служби безпеки.

Після церемонії Лукашенко одразу полетів до Мінська, а не залишився на спільний "святковий обід". За даними ЗМІ, в аеропорт він прибув у супроводі машини швидкої допомоги. Також журналісти помітили бинтову пов'язку на руці Лукашенка.

Ввечері того ж дня він мав виступити у білоруській столиці на площі Перемоги, але вперше за 29 років цього не зробив. Доповідь замість нього в Мінську зачитав міністр оборони.

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