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МінськФото: Christian Thiele/dpa/picture alliance
ПолітикаБілорусь

Лукашенко кілька днів не з'являється на публіці - ЗМІ

Олександр Куницький
48 хв. тому

Олександр Лукашенко не був присутнім на святі державних символів Білорусі. ЗМІ пишуть, що під час візиту до Москви на початку тижня він уже виглядав хворим.

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Правитель Білорусі Олександр Лукашенко не з'явився на святкуванні дня державного прапора, герба та гімну Білорусі у неділю, 14 травня.  Таким чином вже п'ятий день поспіль Лукашенко не з'являється на публіці, повідомляє Der Spiegel.

На цьому святі зазвичай виступає Лукашенко, однак цього року він був відсутній на церемонії. Натомість на ній виступив прем'єр-міністр країни Роман Головченко, який зачитав звернення від Лукашенка.

Востаннє публічна поява білоруського правителя відбулася 9 травня у Москві на параді.  "Диктатор уже виглядав погано під час візиту до Москви", - зазначає видання. Тоді  Лукашенко не пішов пішки разом із президентом РФ Володимиром Путіним та іншими гостями на покладання вінків до могили Невідомого солдата, а також був відсутній на сніданку в Кремлі. Ввечері на церемонії покладання вінків у Мінську білоруський правитель не виголошував промову.

Востаннє Лукашенка бачили у Москві 9 травня
Востаннє Лукашенка бачили у Москві 9 травняФото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

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Лукашенко міг відвідувати лікарню

Відсутність Лукашенка підігріває припущення щодо стану його здоров'я. Державні ЗМІ Білорусі мовчать на цю тему. У відповідь на запит білоруського еміграційного видання "Зеркало" пресслужба офісу Лукашенка повідомила, що у нього все ще насичений графік, "у тому числі робота з документами". Однак інші ЗМІ повідомляють, що нещодавно білоруський правитель відвідав лікарню і пробув там дві години.

День державних прапора, герба та гімну відзначається у Білорусі цьогоріч вперше. До цього існував день державного герба та державного прапора. Лукашенко у квітні змінив назву свята, щоб "віддати шану всім трьом державним символам Білорусі".

Чому Лукашенко відмовився від виступу 9 травня?

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