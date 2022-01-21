 Лондон може спрямувати сотні солдатів до країн Балтії та Польщі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

Лондон може спрямувати сотні солдатів до країн Балтії та Польщі - ЗМІ

За даними The Times, для стримування РФ Великобританія може надіслати додатковий військовий контингент до Польщі та країн Балтії. Нові сили можуть бути швидко розгорнуті у разі збільшення військ РФ біля їхніх кордонів.

Солдати на військових навчаннях НАТО у Латвії

Військові навчання НАТО у Латвії

У зв'язку з присутністю російських військ поблизу кордону з Україною уряд Великобританії розглядає можливість відправки додатково сотень військовослужбовців до країн Балтії та Польщі. Про це у п'ятницю, 21 січня, пише газета The Times, спираючись на інформацію обізнаного співрозмовника в британському міністерстві оборони та пояснюючи, що цей крок спрямований на стримування Росії.

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На даний момент 830 британських військових розміщені в Естонії та ще 140 у Польщі - в рамках місії НАТО. Якщо ж країни НАТО у Східній Європі зіштовхнуться зі збільшенням присутності російських військ на своєму кордоні, то там оперативно можуть бути розміщені додаткові підрозділи, цитує джерело.

За даними The Times, в Україні зараз із навчальною місією перебувають близько 100 британських солдатів. Ще близько 30 нещодавно були направлені, щоб навчити українських солдатів користуватися протитанковими ракетами, які Лондон направив Києву.

Тим часом міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс застерегла президента Росії Володимира Путіна від скоєння "величезної стратегічної помилки". "Кремль не засвоїв уроків історії. Вторгнення лише затягне у жахливе болото і призведе до втрати життів, подібно до того, що ми бачили в радянсько-афганській війні та в (російських війнах у. - Ред.) Чечні", - заявила вона під час візиту до австралійського Сіднея.

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