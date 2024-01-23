Литва планує закупити танки Leopard 2 у Німеччини

Рада оборони Литви вирішила розпочати переговори про купівлю танків Leopard 2 у Німеччини. Як передає Reuters, про це у вівторок, 23 січня, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Ми маємо намір створити танковий батальйон, але багато що залежатиме від умов, наприклад, про яку ціну ми домовимось. Тому я поки не можу назвати жодних деталей", - сказав він.

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Литва наразі не експлуатує танки, а нова танкова частина має бути готова до 2030 року. Німеччина раніше зобов'язалася розгорнути в Литві боєздатну бригаду з близько 4800 солдатів до 2027 року, що стане першим постійним іноземним місцем дислокації німецьких військ після Другої світової війни.

Нещодавно Литва отримала 91 бойову броньовану машину Boxer німецького виробництва загальною вартістю 670 мільйонів євро, яку вона замовила в 2016 році.

Країни Балтії створять "лінію оборони" на кордоні з РФ

На тлі війни Росії проти України балтійські країни домовилися створити єдину "лінію оборони" вздовж кордонів з РФ і Білоруссю.

Як повідомили в міністерстві оборони Естонії, угода передбачає, що найближчими роками країна збудує на кордоні з Росією різні оборонні споруди задля "стримування і, за необхідності, захисту від військової загрози". Теж саме зроблять Латвія та Литва на своїх кордонах з Росією і з Білоруссю.

За даними естонського видання Postimees, країна збирається збудувати близько 600 бетонних бункерів на східному кордоні на випадок можливої загрози з боку Росії.



