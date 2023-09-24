Лісові пожежі в Італії: туристів евакуювали, є жертви

На півночі Сицилії в Італії внаслідок лісових пожеж загинули дві людини, 700 туристів були евакуйовані з готелю. Про це пише агенція AFP з посиланням на офіційні особи та італійські ЗМІ.

42-річна жінка загинула, намагаючись врятувати своїх коней у Чефалу, на схід від Палермо, повідомило місцева служба цивільного захисту населення пізно ввечері в п'ятницю, 23 вересня. Вона була з батьком і братами, але, ймовірно, втратила орієнтацію через спеку і дим, і впала в ущелину.

68-річний чоловік загинув після втечі з палаючого будинку поблизу Балестрате, на захід від Палермо, повідомила інформагенція ANSA.

Близько 700 гостей готелю Costa Verde поблизу Чефалу були евакуйовані до місцевого спортзалу пізно ввечері в п'ятницю, коли насувала пожежа. Однак, близько 2:00 ночі після того, як небезпека минула, вони повернулися, пише ANSA.

Пожежники повідомили, що ніч була напруженою по всій північній Сицилії, однак очікується полегшення ситуації завдяки дощам, що за прогнозами метеорологів, мають тривати кілька днів.

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Нагадаємо, наприкінці серпня на іспанському курортному острові Тенеріфе - найбільшому із семи островів архіпелагу Канарських островів - було евакуйовано понад 26 тисяч людей через масштабні лісові пожежі, спричинені підпалами.

Так само влітку цього року від масштабних лісових пожеж потерпала Греція.

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