Лісові пожежі в Греції: знайдено тіла 18 людей

У зоні лісової пожежі на півночі Греції виявлено обгорілі тіла 18 людей. Можливо, йдеться про нелегальних мігрантів, заявив у вівторок, 22 серпня, представник грецької пожежної служби Яніс Артопойос в ефірі державного телеканалу ERT.

"Оскільки в прилеглих районах не повідомлялося про зниклих безвісти людей, перевіряється інформація, чи були це люди, які нелегально в'їхали в країну", - зазначив він.

Тіла знайдено в хатині у віддаленій сільській місцевості на південь від села Авантас у національному парку Дадія, де вже кілька днів вирують лісові пожежі. Через цей район на кордоні з Туреччиною проходить один із відомих маршрутів нелегальної міграції. Не виключено, що можуть бути й інші жертви, тривають подальші пошуки.

Кількість загиблих сягнула 20

Крім того, вранці у вівторок у зоні лісової пожежі знайдено ще одне тіло - імовірно, також нелегального мігранта. Напередодні жертвою вогню став пастух, який намагався переправити тварин у безпечне місце. Таким чином кількість жертв лісових пожеж у Греції зросла до 20.

Загалом у Греції налічується щонайменше п'ять великих осередків пожеж, які не взято під контроль, один із них - у портовому місті Александруполіс на північному сході країни. "Масштаби пожеж в Александруполісі перевищують будь-які механізми пожежогасіння", - заявив представник пожежної охорони в інтерв'ю телеканалу Skai.

Міцотакіс: Пріоритетом є порятунок людей

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що першорядне значення має порятунок людей, а вже потім - майна і довкілля. Він повідомив, що за останні дні в якості перестороги евакуювали мешканців багатьох населених пунктів, що розташовані поблизу осередків пожеж. Екстрена евакуація проведена успішно, додав Міцотакіс.

Чорні хмари диму огорнули й столицю Греції. За 15 кілометрів від Афін запалало й у населеному пункті Аспропіргос, де вогонь охопив великі сміттєві звалища, індустріальні приміщення і велику кількість автомобільних шин.

У липні масштабні лісові пожежі вирували на грецькому острові Родос, внаслідок чого було евакуйовано тисячі людей, включно з туристами. Пожежі спалахнули на Родосі через сильну спеку і посуху.

Лісові пожежі останніми тижнями також охопили Канаду, США, канарський острів Тенеріфе та інші регіони світу.

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