На Тенеріфе через лісові пожежі евакуювали 26 тисяч людей

На Тенеріфе евакуювали понад 26 тисяч людей через пожежі, що розгорілися 15 серпня. Наразі вогонь локалізований, евакуація є превентивним заходом, заявила влада курортного острова.

На іспанському курортному острові Тенеріфе - найбільшому із семи островів архіпелагу Канарських островів - було евакуйовано понад 26 тисяч людей через масштабні лісові пожежі. Евакуація проводиться після того, як руйнівні пожежі, що спалахнули на півночі острова 15 серпня, поширилися на ще більшій площі внаслідок складних погодних умов. Вранці в суботу, 19 серпня, були евакуйовані мешканці шести сіл, повідомив голова регіону Фернандо Клавіхо.

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Пожежі вдалося локалізувати

Імовірно, це одна з найсильніших пожеж на Тенеріфе за останні 40 років, зазначив Клавіхо. Та евакуація є превентивним заходом, а поширення вогню значною мірою локалізоване, наголосив він. Своєю чергою керівниця регіонального відомства цивільної оборони Монтсеррат Роман Касамартіна також заявила про "досить стабільну ситуацію". За її словами, будинки не постраждали, а евакуйовані мешканці розміщені у спортзалах кількох населених пунктів.

Через масштабні лісові пожежі на острові евакуювали понад 26 тисяч людей Фото: Arturo Rodriguez/AP/picture alliance

Напередодні увечері влада Тенеріфе повідомила, що пожежі охопили близько п'яти тисяч гектарів. Їхнє гасіння ускладнює важкодоступна місцевість, наслідки посухи, сильне задимлення, висока температура повітря, а також сильний вітер, що змінює напрямок.

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