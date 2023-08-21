Пожежі на Тенеріфе почалися через підпали - влада

Потужні лісові пожежі на іспанському курортному острові Тенеріфе почалися внаслідок підпалу, заявив у неділю, 20 серпня, глава адміністрації Канарських островів Фернандо Клавіхо. За його словами, наразі поліція Іспанії вважає версію підпалу доведеною.

Як уточнив Клавіхо, іспанська Цивільна гвардія здійснює з цього приводу розслідування за трьома напрямками. Він також висловив сподівання, що найближчим часом невідомий злочинець або злочинці, дії яких "поставили під загрозу життя тисяч людей і збереження майна", будуть притягнуті до відповідальності.

Пожежі на Тенеріфе вирують уже тиждень

Вогонь, що спалахнув на півночі острова 15 серпня, поширився до 20 серпня на площі близько 11 600 гектарів, що приблизно відповідає площі 16 тисяч футбольних полів. Як повідомили пожежники у Twitter, остання ніч була спокійнішою за попередні і "повернула деяку нормальність і спокій". У боротьбі з вогнем беруть участь близько 340 співробітників, задіяні літаки і вертольоти.

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19 серпня острів Тенеріфе відвідав глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка. Ознайомившись зі станом справ, він заявив, що за сприятливих погодних умов можна сподіватися, що вогонь візьмуть під контроль найближчими днями. До теперішнього часу немає інформації про постраждалих.

За даними влади, через лісові пожежі було евакуйовано близько 12 тисяч осіб. Днем раніше називали більшу кількість - 26 тисяч, але пізніше ці цифри було скориговано в бік зменшення. Як заявив Фернандо Клавіхо, це одна з найсильніших пожеж на Тенеріфе за останні 40 років. Раніше повідомлялося про сильні лісові пожежі в іспанській Валенсії та на іншому канарському острові Пальмас.