Повені у Греції: до рятувальних робіт залучили армію

Уряд Греції та експерти повідомляють про безпрецедентне погодне явище. Кількість загиблих від повеней у Фессалії зросла до чотирьох.

Регіон Фессалія у середній частині Греції, який виходить до Егейського моря, потерпає від повеней. До рятувальних робіт у четвер, 7 вересня, грецький уряд залучив армію.

Рівнина Фессалії зараз нагадує величезне озеро після рясних дощів, рівень води у регіоні перевищив два метри, повідомляють рятувальники. "Там мешкають 700 тисяч людей, і практично усіх зачепила повінь. За 36 годин ми отримали 5 тисяч викликів - такого ще не було", - заявив речник місцевої пожежної служби. За його словами, рятувальники працювали у надскладних умовах на човнах, щоб вивезти мешканців затоплених сіл поблизу міста Кардиця в безпечне місце. Вертольоти не могли дістатись до зони лиха через ураган.

Затоплення у Греції Фото: STRINGER/REUTERS

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Погодне явище, якого ніколи раніше не було

Уряд Греції та експерти повідомляють про безпрецедентне погодне явище. Ці повені спричинені рясними зливами, у деяких регіонах було зафіксовано від 600 до 800 літрів опадів на квадратний метр протягом одного дня. Таку кількість опадів не фіксували ніколи за останні 68 років, відколи ведуться відповідні метеорологічні спостереження.

У Греції кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. У сусідніх країнах Болгарії та Туреччині, за останніми даними, внаслідок повені загинули щонайменше 14 осіб.

Як повідомлялось, на початку цього тижня через повені в Іспанії загинули п'ятеро людей.