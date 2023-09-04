Іспанія потерпає від рясних злив: є жертви

Майже всі регіони Іспанії з 2 вересня накрило зливами разом зі штормовим вітром, є загроза повеней. Жителям не рекомендують виходити на вулицю.

У багатьох регіонах Іспанії уже кілька діб поспіль тривають сильні зливи, тож в понеділок, 4 вересня, влада оголосила попередження щодо загрози повеней. Наразі королівство накрив циклон, що призвело "у всій країні, за винятком Канарських островів, до тривалих і повсюдних, в окремих регіонах рясних і дуже рясних опадів зі штормовим вітром", повідомила іспанська метеорологічна служба Aemet.

Вищий рівень небезпеки через сильні шторми зі зливами, що тривають із 2 вересня, оголошено для Мадрида, а також для районів Андалусії та Кастилії-Ла-Манчі. Як повідомляє інформагенція AFP, спричинені рясними опадами повені призвели до тимчасового закриття ліній мадридського метро та паралізували швидкісне залізничне сполучення.

Водночас міністерство внутрішніх справ Іспанії застерегло щодо загрози природних катастроф на більшій частині країни. Попри велику кількість тих, хто повертається з відпусток наприкінці шкільних канікул, Головне управління дорожнього руху (DGT) 3 вересня закликало громадян "не їздити на автомобілях і залишатися вдома, оскільки багато доріг повністю залило водою".

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На північному сході Іспанії заборонили виходити на вулицю

У кількох містах влада закликала мешканців не виходити на вулицю через загрозу повеней. Рятувальні служби рекомендують при цьому перебувати на верхніх поверхах будинків. В Альканарі з 10-тисячним населенням, розташованому на північному сході Іспанії, влада заборонила залишати домівки у зв'язку з ризиком сильної повені. За останні 24 години в місті зафіксовано найсильніші зливи, кількість опадів становила 215 літрів на квадратний метр. Крім того, зупинено залізничне сполучення між Валенсією і Барселоною, а також на низці інших ділянок, повідомила залізнична компанія Renfe.

У суботу в Сарагосі загинули двоє чоловіків у віці 31 і 34 років під час походу в ущелину в складі групи. За словами їхніх товаришів, вони зірвалися в потік води й потонули.

Також в результаті шторму двоє людей загинули в провінції Толедо, що біля Мадрида, повідомив глава регіонального уряду, не вдаючись у деталі пригоди.

Крім того, повідомляється про кількох зниклих без вісти в інших регіонах. Втім, декого вдалося вже знайти. Зокрема, в сільській місцевості Альдеа-дель-Фресно на захід від Мадрида рятувальники виявили на вершині дерева 10-річного хлопчика, який пробув там усю ніч і раніше теж вважався зниклим безвісти. Очікується, що 4 вересня центр циклону переміститься на захід Іспанії, повідомляє Aemet.

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Цьогоріч аналогічні катастрофи сталися в ПАР, Словенії, на півдні Каліфорнії й у Китаї. Вчені попереджають, що екстремальні погодні умови, такі як спека та шторми, стають дедалі інтенсивнішими внаслідок змін клімату.

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