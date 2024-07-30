Інцидент на ПАЕС - що пішло не так і до чого тут спека?

У середині липня майже пів доби не працював один з реакторів Південноукраїнської АЕС. Причиною стала проблема з трансформатором, як підтвердило МАГАТЕ. Офіційного підтвердження з боку української влади й досі нема. Чому?

У середині липня в Україні спостерігалась аномальна спека, коли стовпчик термометра сягав +40 °C. Саме в ці дні були найтриваліші відключення електроенергії в Україні, спричинені пошкодженнями, що їх українській енергетичній інфраструктурі завдали російські ракетні обстріли. Згодом стало відомо, що на додаток до всіх відключень 16 липня на Південноукраїнській атомній електростанції (ПАЕС) відключився один з атомних реакторів.

Повідомлення про інцидент на ПАЕС і спростування

Першим про цей інцидент повідомив 18 липня директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Він написав у Facebook, що на ПАЕС згоріли два трансформатори струму, що призвело до відключення від мережі одного з реакторів і як наслідок - до відключення кількох високовольтних ліній вже в мережі "Укренерго". Про інцидент на Південноукраїнській АЕС писали й російські пабліки. Міністерство енергетики України не забарилось із відповіддю, і 19 липня профільний міністр Герман Галущенко спростував інформацію про те, що на ПАЕС нібито згоріли трансформатори.

Тим часом народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі опублікував документи, які, за його словами, є відповіддю на депутатський запит до "Укренерго". У цій відповіді йому підтвердили "позаштатну подію", яка сталася на Південноукраїнській АЕС. В дописі народного депутата стверджувалось, що були пошкоджені трансформатори струму, що призвело до руйнувань на відкритих розподільчих пристроях ВРП-330.

Але міністерство енергетики України знову спростувало інформацію про нібито аварію на ПАЕС, назвавши її фейком російської пропаганди. При цьому, як повідомила пресслужба "Енергоатому", був змінений генеральний директор Південноукраїнської АЕС.

МАГАТЕ підтвердило інцидент на ПАЕС

Пізніше, 26 липня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що один із енергоблоків Південноукраїнської АЕС справді був тимчасово зупинений "через проблему з трансформатором у відкритому розподільчому пристрої, розташованому за межами майданчика АЕС". Як ідеться далі в повідомленні МАГАТЕ, в результаті короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося від електричної дуги. "Після відновлення електричного з'єднання реактор був перезапущений і почав постачати електроенергію в мережу приблизно через 17 годин", - повідомило МАГАТЕ.

DW звернулася до пресслужби "Енергоатому", компанії яка є операторам українських АЕС, з проханням роз'яснити ситуацію на Південноукраїнській АЕС. Але у пресслужбі відмовились надавати будь-які коментарі. "Нам правоохоронні органи заборонили надавати коментарі, які стосуються наших об'єктів", - сказав представник пресслужби "Енергоатом".

Чому трансформатори вибухають?

Натомість джерело DW у державних органах, відповідальних за енергетику, пояснило, що причиною відключення стали масляні трансформатори струму, які через аномальну спеку почали вибухати. "Ці трансформатори старі. Масло в них починає розширюватись під впливом високих температур, ізоляція трансформатора не витримує, і він вибухає. Такі ситуації траплялись і раніше, ще до війни, коли було надто спекотно, і це не було секретом. Не зрозуміло, чому цього разу урядовці уникають згадок про це", - прокоментувало джерело DW.

Експерт з енергетичних питань, заступник директора з наукової роботи науково-технічного центру "Психея" Генадій Рябцев у розмові з DW також вказав на те, що високовольтне трансформаторне обладнання в українській енергосистемі, зокрема на АЕС вже застаріле, оскільки проєктувалося ще за радянських часів. За його словами, нові трансформатори це "штучний товар", який виготовляється під замовлення і є дороговартісним, і хоча подібні загоряння трансформаторів траплялися й раніше, але державна компанія не вкладалася в оновлення обладнання.

"Енергоатом увійшов у війну з морально і фізично застарілим обладнанням, на заміну якого тепер не вистачає коштів. Звісно, що можна було б розподілити ті кошти, які наявні в "Енергоатомі", зокрема, на заміну, на оновлення, в тому числі, трансформаторного обладнання, а не спрямовувати їх, наприклад, на підготовку будівельних майданчиків на Хмельницькій АЕС. Але у керівництва компанії, очевидно інші пріоритети", - каже Рябцев.

Проблему з трансформаторам треба вирішувати

Експерти зауважують, що сезонного підвищення температури через зміну клімату Україні не уникнути, тому попри війну треба міняти масляні трансформатори на інші новітні технології. "На жаль, за такої спеки в тих режимах абсолютно екстремальних, в яких зараз живе українська енергосистема, обладнання деградує дуже швидко. А воно часто старе. І звісно, з ним були й будуть виникати технічні проблеми. І це звичайна технічна проблема, яку треба вирішувати", - сказав у розмові з DW директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Але ж чому тоді в Україні замість того, щоб вирішувати цю проблему, її взагалі заперечують? Генадій Рябцев припускає, що представники української влади намагалися запобігти комунікаційній кризі, коли обіцяли, що ситуація з відключеннями зміниться на краще в середині липня, коли з ремонту мав вийти один з блоків АЕС. Натомість, на його думку, невизнання факту загоряння трансформаторів ще більше поглибило цю комунікаційну кризу. "Проблема ж з трансформаторами від цього не вирішується", - зазначає Рябцев.