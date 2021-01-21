Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео)

Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в Польщі без підтвердження диплому та іспитів.
Серед українців, які виїжджають на роботу за кордон, може побільшати медиків. Сусідня Польща суттєво спростила умови працевлаштування для іноземних лікарів. Приводом для нововведення стала нестача медиків та пандемія COVID-19. За оцінкою Вищої лікарської палати Польщі, нині у країні не вистачає 68 тисяч лікарів та 40 тисяч медсестер. Більше - у сюжеті DW:
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