Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео)

Серед українців, які виїжджають на роботу за кордон, може побільшати медиків. Сусідня Польща суттєво спростила умови працевлаштування для іноземних лікарів. Приводом для нововведення стала нестача медиків та пандемія COVID-19. За оцінкою Вищої лікарської палати Польщі, нині у країні не вистачає 68 тисяч лікарів та 40 тисяч медсестер. Більше - у сюжеті DW: