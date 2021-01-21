 Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.01.2021

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Політика й суспільство

Лікарі-заробітчани: як Польща переманює медиків з України (відео)

Українські лікарі та медсестри тепер можуть працювати в Польщі без підтвердження диплому та іспитів.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Medizinisches Personal im Ivano-Frankivsk Krankenhaus

Польща запрошує українських лікарів

Серед українців, які виїжджають на роботу за кордон, може побільшати медиків. Сусідня Польща суттєво спростила умови працевлаштування для іноземних лікарів. Приводом для нововведення стала нестача медиків та пандемія COVID-19. За оцінкою Вищої лікарської палати Польщі, нині у країні не вистачає 68 тисяч лікарів та 40 тисяч медсестер. Більше - у сюжеті DW:

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