Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?
Скільки медиків вже емігрували з України - достеменно не відомо. Офіційної статистики ніхто не веде. Лік пішов на сотні, кажуть компанії, які займаються працевлаштуванням лікарів до інших країн. Так, наприкінці минулого року Польща полегшила працевлаштування для іноземних лікарів. Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Чим це загрожує Україні?
Лікарка з Чернівців Ольга Кобевко відверто каже про неготовність української медицини до коронавірусу. Через це у неї конфлікт з керівництвом. Про виснажливу боротьбу українських лікарів проти COVID-19 - у репортажі DW.
Пандемія коронавірусу змусила 32-річного хірурга-кардіолога з Донецька перекваліфікуватися у "ковідолога". Дивіться розповідь про ситуацію з COVID-19 у Сєвєродонецьку від першої особи.
Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.
"Кожен може стати жертвою". Лікар з Львівщини Омелян Синенький - про труднощі й емоції, які вирують у "червоній зоні". 60 медиків з Львівської обласної лікарні об’єдналися для порятунку хворих на COVID-19.
Лікарка Олена Кравчук перехворіла на COVID-19, а потім підміняла інфекціоністку, яка теж заразилася коронавірусом. Дивіться зворушливу історію про виснажливу працю і страх перед моментом, коли закінчиться кисень.