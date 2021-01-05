 Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.01.2021

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Політика й суспільство

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Передусім молоді українські лікарі шукають можливості виїхати за кордон

Скільки медиків вже емігрували з України - достеменно не відомо. Офіційної статистики ніхто не веде. Лік пішов на сотні, кажуть компанії, які займаються працевлаштуванням лікарів до інших країн. Так, наприкінці минулого року Польща полегшила працевлаштування для іноземних лікарів. Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Чим це загрожує Україні? 

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