Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Скільки медиків вже емігрували з України - достеменно не відомо. Офіційної статистики ніхто не веде. Лік пішов на сотні, кажуть компанії, які займаються працевлаштуванням лікарів до інших країн. Так, наприкінці минулого року Польща полегшила працевлаштування для іноземних лікарів. Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. За кордоном українські медики заробляють у десятки разів більше, ніж в Україні. Чим це загрожує Україні?