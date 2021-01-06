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Відтік мізків

Відтік мізків - еміграція талановитих людей і кваліфікованих фахівців. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відтік мізків".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео)

Українські лікарі на експорт: хто лікуватиме українців? (відео) 06.01.2021

Європейські клініки нині як ніколи активно "полюють" на кваліфікованих лікарів з України. Що спонукає українських медиків залишати батьківщину і чим це загрожує Україні?
Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ Південне (відео)

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (відео) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.

Україна, космос, відтік мізків: що тримає науковців у КБ "Південне" (16.07.2020) 16.07.2020

У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?

Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео)

Литва: бум стартапів замість відтоку мізків (відео) 24.01.2020

Молоді литовці бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. Як стартапи та робота в IT-сфері допомагають повертати фахівців у країну, а влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу?

Литва: як стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни (24.01.2020) 24.01.2020

У Литві виростає ціле покоління молодих людей, які бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. І якщо в інших колишніх радянських країнах спостерігається масовий відтік мізків, то у Вільнюсі навпаки - молодь повертається на батьківщину. Адже влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу.
Добра зарплата та не тільки: як Греція повертає з-за кордону своїх фахівців

Добра зарплата та не тільки: як Греція повертає з-за кордону своїх фахівців 09.01.2020

Уряд Греції вживає заходів, аби повернути висококваліфікованих фахівців, які поїхали з країни. Зокрема, їм обіцяють зарплату у 3000 євро. Та чи хочуть вони вертатися?
Польща скасувала податок на доходи для молодих працівників

Польща скасувала податок на доходи для молодих працівників 01.08.2019

У Польщі скасували податок на доходи фізичних осіб для молодих працівників, які заробляють менше 20 тисяч євро на рік. Так уряд країни хоче зупинити "відтік мізків".
Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео)

Українські заробітчани переорієнтувалися з Росії на Польщу (відео) 09.01.2019

Через безвіз та війну на Донбасі дедалі більше українців обирають для заробітків не Росію, а Європу, зокрема Польщу. Про життя на дві країни - репортаж DW з Волині.
Східне партнерство: ЄС хоче боротися з відтоком мізків з України

"Східне партнерство": ЄС хоче боротися з "відтоком мізків" з України 16.10.2018

Міністри закордонних справ "Східного партнерства" ЄС, зокрема України, радилися на засіданні в Люксембургу про те, як скоротити плату за роумінг, побудувати 5000 кілометрів шляхів і зупинити "відтік мізків" на Захід.

Як українець допомагає землякам заробляти в Німеччині (15.03.2017) 15.03.2017

Український інженер зміг стати успішним і робить успішними інших українців з технічною освітою, працевлаштовуючи їх у Німеччині. Як це йому вдається, дізнавався кореспондент DW.
10 років у ЄС: відтік мізків з Болгарії та Румунії

10 років у ЄС: відтік мізків з Болгарії та Румунії 02.01.2017

Вступ до Євросоюзу 1 січня 2007 року був приводом для великої радості для багатьох жителів Румунії та Болгарії. Та після цього еміграція з країни пришвидшилася. І причини не лише у гірших зарплатах.
Експерти попереджають про можливий відтік мізків з Туреччини

Експерти попереджають про можливий "відтік мізків" з Туреччини 22.07.2016

У німецькій правозахисній організації Pro Asyl побоюються збільшення потоку біженців з Туреччини. Цього разу ними можуть стати представники інтелігенції.
Що вабить лікарів-іноземців до Німеччини

Що вабить лікарів-іноземців до Німеччини 14.05.2015

Десятки тисяч лікарів-іноземців працюють у німецьких клініках. Багато з них родом із балканських країн, де через "відтік мізків" подекуди виникає дефіцит медиків. Яскравий приклад - Сербія.
Членство України у CERN: плюси та мінуси

Членство України у CERN: плюси та мінуси 08.10.2013

Асоційоване членство України в Європейській організації ядерних досліджень – шанс "перезавантажити" українську науку. Але водночас воно спростить міграцію молодих науковців до Євросоюзу.
Україна може виграти від міграції. Якщо ввімкне мізки

Україна може виграти від міграції. Якщо ввімкне мізки 26.09.2011

Від’їзд кваліфікованих кадрів за кордон є проблемою для будь-якої країни, адже держава втрачає через це свій економічний потенціал. Але в Україні, виявляється, від цього можуть виграти…
Статистика свідчить не про відтік мізків з Німеччини, а про їхню циркуляцію

Статистика свідчить не про відтік мізків з Німеччини, а про їхню циркуляцію 01.02.2011

Німці, які емігрують до інших європейських країн, зазвичай кажуть своїй країні не «прощавай», а «до побачення». Як засвідчило дослідження, 78 відсотків з них через деякий час повертаються назад.