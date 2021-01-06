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Відтік мізків - еміграція талановитих людей і кваліфікованих фахівців. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "відтік мізків".
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У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків до США та ЄС, ці проєкти продовжують розвиватися.
У КБ "Південне" розробляють станцію для Місяця та супутник, завдяки якому Україна зможе моніторити повені та пожежі, а також ситуацію на кордонах. Попри відтік мізків у США та ЄС ці та інші проекти продовжують розвиватися. Що тримає молодих науковців, і чи є в них перспективи в Україні?
У Литві виростає ціле покоління молодих людей, які бачать майбутнє своєї країни як "кремнієвої долини" Східної Європи. І якщо в інших колишніх радянських країнах спостерігається масовий відтік мізків, то у Вільнюсі навпаки - молодь повертається на батьківщину. Адже влада країни створює привабливі умови для ведення бізнесу.