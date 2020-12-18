Лікар на Донбасі: Народ не розуміє - потрібен локдаун! (відео)

Пандемія коронавірусу змусила 32-річного хірурга-кардіолога з Донецька перекваліфікуватися у "ковідолога". Дивіться розповідь про ситуацію з COVID-19 у Сєвєродонецьку від першої особи.
"Мене звати Микита Журавльов, мені 32 роки. Я закінчив донецький виш, нині працюю в місті Сєвєродонецьк лікарем-терапевтом у терапевтичному відділенні. Також я працюю інтервенційним кардіологом - оперую серця. Але сталося так, що тепер я в основному займаюся "ковідними" пацієнтами і людьми, які перехворіли на COVID-19". Дивіться репортаж DW про виснажливу працю українських лікарів в часи пандемії із Сєвєродонецька:
Пульмонолог з Луцька з багаторічним стажем розповідає про лікування COVID-19, щеплення, локдаун та смертність від запалення легень. Про виснажливу працю українських лікарів дивиться у репортажі DW.
Лікарні, які потребують медичного кисню, нерідко отримують відмови від постачальників. Ситуація подекуди критична. DW розбиралась, у чому проблема.