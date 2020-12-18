 Лікар на Донбасі: Народ не розуміє - потрібен локдаун! (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 28.12.2020

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Політика й суспільство

Лікар на Донбасі: Народ не розуміє - потрібен локдаун! (відео)

Пандемія коронавірусу змусила 32-річного хірурга-кардіолога з Донецька перекваліфікуватися у "ковідолога". Дивіться розповідь про ситуацію з COVID-19 у Сєвєродонецьку від першої особи.

Ukraine Corona-Patienten im Krankenhaus in der Stadt Liubar

Коронавірус на Донбасі

"Мене звати Микита Журавльов, мені 32 роки. Я закінчив донецький виш, нині працюю в місті Сєвєродонецьк лікарем-терапевтом у терапевтичному відділенні. Також я працюю інтервенційним кардіологом - оперую серця. Але сталося так, що тепер я в основному займаюся "ковідними" пацієнтами і людьми, які перехворіли на COVID-19". Дивіться репортаж DW про виснажливу працю українських лікарів в часи пандемії із Сєвєродонецька: 



 

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