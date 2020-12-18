Лікар на Донбасі: Народ не розуміє - потрібен локдаун! (відео)

"Мене звати Микита Журавльов, мені 32 роки. Я закінчив донецький виш, нині працюю в місті Сєвєродонецьк лікарем-терапевтом у терапевтичному відділенні. Також я працюю інтервенційним кардіологом - оперую серця. Але сталося так, що тепер я в основному займаюся "ковідними" пацієнтами і людьми, які перехворіли на COVID-19". Дивіться репортаж DW про виснажливу працю українських лікарів в часи пандемії із Сєвєродонецька:





