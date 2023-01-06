Танки Leopard, БМП та інші нові озброєння для України

Німецький бойовий танк Leopard 2

Бойовий танк Leopard 2 надійшов у серійне виробництво в 1978 році, відтоді його неодноразово вдосконалювали. У Бундесвері списати їх планують не раніше 2030 року. Завдяки великому експортному успіху танків від виробника Krauss-Maffei Wegmann з'явилося багато різних варіантів, кожен з яких адаптували до особливих вимог покупця. Також за ліцензією їх виробляють і за кордоном. Попередня модель Leopard 1 також мала успіх у покупців і надалі ще перебуває на озброєнні багатьох армій світу. Його основне призначення - оборона від бронетанкових формувань противника.

Leopard 2 - основний танк Бундесверу Фото: picture-alliance/dpa/K.M. Wegmann

Leopard 2 оснащений 120-міліментровою гарматою, яка дозволяє на ходу атакувати нерухомі або рухомі цілі. З додатковим обладнанням він може рухатися водою на глибині до чотирьох метрів. ABC-захист розрахований на період до 48 годин. Двигун танка має потужність 1500 кінських сил, він здатний розвивати швидкість понад 60 кілометрів на годину. Водночас через вагу в 60 тонн часто виникають проблеми із перетином танком мостів. За словами досвідчених канадських і данських солдатів, Leopard довів свою ефективність в операціях в Афганістані, перш за все через високий рівень захисту від атак.

Американський бойовий танк Abrams M1

Бойовий танк Abrams M1 американського виробництва - основний танк на озброєнні США, Єгипту, Саудівської Аравії та Австралії. Його почали виробляти 1980 року, обсяги виробництва сягнули понад 9000 штук. 120-міліметрова гармата, якою оснащений танк, - така сама, як і в німецького Leopard 2. Її виробляють за ліцензією німецької оборонної компанії Rheinmetall.

Незвичною характеристикою американського танка є його двигун - замість звичного дизельного мотора він оснащений газовою турбіною, яка може працювати на різному паливі, передусім на керосині, тобто авіаційному паливі. Завдяки цій турбіні, Abrams є дуже потужним і рухливим, але вона споживає надзвичайно багато пального, що знижує дальність пробігу танка. Це вже призводило до проблем із поповненням запасів пального.

Танк M1A1 Abrams Фото: INTS KALNINS/REUTERS

M1 від моменту взяття на озброєння до американської армії був задіяний у всіх великих військових операціях США, зокрема "Буря в пустелі" та війні в Іраку. Там він продемонстрував високу вогневу потужність, а також броньовий захист та рівень безпеки.

Британський бойовий танк Challenger 2

Британський уряд був першим, хто оголосив про постачання Україні танків західного зразка. Challenger 2 - основний танк на озброєнні армій як самої Великобританії, так і Оману. Вперше танк було виготовлено 1994 року, тож його первинна модель є сучаснішою як за Leopard, так і за Abrams. Двигун та вагу танка можна порівняти з Leopard 2, утім, він є далеко не настільки поширеним, як німецький танк. Загалом було виготовлено лише кількасот Challenger 2.

Британський танк Challenger 2 Фото: Tomasz Waszczuk/PAP/epa/dpa/picture alliance

Особливістю британського танка є його гармата. На відміну від більшості інших сучасних бойових танків, Challenger 2 оснащений не гладкоствольною, а нарізною гарматою, завдяки чому снаряди отримують обертальний рух. Хоч це і подвоює дальність вистрілу, але знижує пробивну силу. Тому зараз британські танки, так само як Leopard 2 та Abrams, оснащують гладкоствольними гарматами Rheinmetall. Перший бойовий досвід Challenger 2 отримали під час участі британської армії в бойових операціях у Боснії, а пізніше в Косові та 2003 року у війні в Іраку.

Німецький бронетранспортер Marder

Німеччина оголосила, що поставить Україні близько 40 бойових машин піхоти Marder. Вони забезпечують доставку піхоти та вогневу підтримку. Тому це дуже універсальна система зброї. Marder може вмістити у собі 6-7 бійців. Він оснащений 20-міліметровою автоматичною гарматою, а також (опціонально) керованими ракетами типу Milan проти наземних і повітряних цілей. Для захисту від ABC-зброї він обладнаний системою вентиляції та завдяки водолазній гідравліці може рухатися крізь воду глибиною до двох метрів.

ЗСУ отримають БМП Marder з Німеччини Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

На озброєння Marder прийняли ще в 1971 році. Тож це не новий, але перевірений часом військовий транспортний засіб, який надалі перебуває на озброєнні німецького Бундесверу та низки інших армій. Це стало можливим завдяки постійним удосконаленням, або як це називається на військовому жаргоні - підвищенню бойової цінності. "Куниця" (а саме так перекладається Marder. - Ред.) показала себе у Косово та Афганістані. Модель Puma, яка мала прийти на зміну, виявилася досі настільки проблемною, що наразі не може замінити Marder.

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Бойова машина піхоти армії США Bradley M2

США хочуть підтримати Україну бойовою машиною піхоти Bradley M2. Вона розрахована на підрозділ піхоти з дев'ятьох-десятьох військових. Машина озброєна 25-мм автоматичною гарматою і кулеметом, а також кількома бронебійними керованими ракетами. Bradley M2 може переміщатися водою на глибині до 1,20 метра, рухатися зі швидкістю до 65 кілометрів на годину та має радіус дії близько 400 кілометрів. Його можна перевозити важкими транспортними літаками.

Bradley зарекомендував себе під час війни у Перській затоці та в Іраку Фото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

Bradley M2 призначений для підтримки бойових дій разом зі стандартним американським основним бойовим танком М1 Abrams, для протистояння танкам та піхоті противника. М1 Abrams завдяки кращій броні та міцнішому озброєнню йде попереду, а М2 забезпечує фланговий захист. Але Bradley також зарекомендував себе на полі бою і незалежно від Abrams. З моменту його появи в 1981 році, з конвеєра зійшло понад 6000 одиниць, тож він став одним із найбільш масових бронетранспортерів у світі. Його використовували у всіх великих військових операціях США, включаючи війну в Перській затоці 1991 року та війну в Іраку 2003 року.

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Французький AMX-10 RC

Президент Франції Еммануель Макрон назвав AMX-10 RC "легким бойовим танком". Але це може ввести в оману, адже така характеристика значно перебільшена - це не справжній бойовий танк. AMX-10 RC (RC розшифровується як roues-canon, тобто колісна гармата) - повнопривідний розвідувальний танк з відносно великою 105-мм гарматою, який випускають з 1976 року.

Колісні AMX-10 - легкі та нешумні Фото: Gouhier Nicolas/abaca/picture alliance

Оскільки цю машину використовують в основному для бойової розвідки, такий танк-розвідник повинен бути перш за все мобільним і тихим. Завдяки колісному приводу та малій вазі AMX-10 RC розвиває вражаючу максимальну швидкість 85 км/год. на дорозі та може пересуватися на відстані до 800 км - удвічі далі звичайних гусеничних танків. Однак його броня є слабшою. Незважаючи на велику гармату, AMX-10 RC навряд чи матиме шанси проти звичайних танків, але протистояти їм і не входить в його завдання. Французька модель зарекомендувала себе під час виконання бойових місій у Чаді, Іраку, Косово, Афганістані та Малі.