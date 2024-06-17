Латвія передала Україні першу партію дронів та готує ще одну

Уряд Латвії в рамках "коаліції дронів" підготував вже другу партію безпілотників для ЗСУ, зазначив міністр оборони Андріс Спрудс. Партнери по коаліції пообіцяли виділити загалом 549 млн євро на закупівлю дронів Україні.

Латвійський уряд готує вже другу партію безпілотників для Збройних сил України (ЗСУ), які були закуплені в рамках підтримки України, про що в інтерв’ю АрміяInform повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Латвія вже організувала партію дронів і їх вже відправили. Зараз ми вже збираємо другу партію безпілотників, яка незабаром має бути відправлена в Україну", - зазначив Андріс Спрудс.

За його словами, Латвія, яка разом з Великобританією очолює "коаліцію безпілотників", оголосила про план і зобов'язання внести цього року 20 мільйонів євро на реалізацію цієї ініціативи.

"Разом з цим, коли ми рахуємо ті країни, які вже взяли на себе зобов'язання, це понад 500 мільйонів, точніше, 549 мільйонів євро вже обіцяні державами-членами, партнерами в рамках коаліції дронів. Отже, наступний крок - ефективно використовувати це фінансування, і ми робимо це на декількох рівнях", - зазначив Спрудс.

"Коаліція безпілотників" для України

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до неї доєднались Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував раніше запуск спільного українсько-латвійського виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.

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