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Лариса Денисенко: Принесені "русcким миром"

Українська письменниця Лариса Денисенко
Лариса Денисенко
Гостьовий коментар
41 хв. тому

"Вислужитися. Стати більшим росіянином за росіян. Принижувати слабших. Право сильного взагалі дуже ясний концепт для людей, котрі не особливо довіряють правосуддю та демократії", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.

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Лариса Денисенко
Лариса ДенисенкоФото: DW/David Konecny

Моя робота з уцілілими після сексуального насильства дозволяє мені краще побачити не тільки картину життя в окупації. У повному світлі постає й існування людей у доокупаційні часи.

Я могла уявляти собі, чим жив до лютого 2022 року Ізюм, але всебічне зображення цього отримую лише після розмов з місцевими. Мешканки Харківщини, наприклад, завжди торкаються теми колаборації, однак не завжди розповідають про неї як про ентузіазм співпраці з ворогом саме під час окупації. Вони говорять про тривале прийняття "русского мира" - як данини людьми, котрі звикли працювати і заробляти гроші в росії*, і на будівництвах Бєлгородської області, і на різних роботах в москві* тощо.

Вітчим зґвалтованої українки: "Я ненавиджу "русский мир"

Тобто, звісно, є на тимчасово окупованих територіях люди, котрі "роблять" там кар’єру і "заробляють" як гроші, так і кримінальне покарання за українським законодавством. Але є там і люди, для котрих входження на українську територію окупантів та російських правил життя є абсолютно прийнятним. Бо вони не бачать у цьому нічого чужинного чи ворожого. Вони дивляться на це, скоріше, як на щось звичне, зрозуміле і прийнятне. Для них будівництво з Бєлгорода ніби просто перемістилося територіально і поширилося на все їхнє місто. І неважливо, що насправді це більше подібно на руйнацію та насильство. Для них - на місці зруйнованого з'явиться щось інше, а насильство ж завжди стосується тих, хто виступає проти, - а проти чого виступати тут?

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А російські солдати? Так, а солдатики просто принесені "русcкім миром" - робота у них така, хтось має цю роботу робити. Потім же усе владнається і можна буде спокійно жити і будувати, наприклад, багатоквартирник, копієчку заробляти і ніхто не чіпатиме.

За даними дослідження міжнародної міграції, що проводила ООН у 2020 році, Україна посідала восьме місце серед топкраїн за кількістю людей, які виїжджали на роботу за кордон - до Польщі, Чехії, Великобританії, Італії, росії.

Тобто для України заробітчанство - тема не нова. Я особисто це слово не люблю, адже насправді робота українця закордоном є звичайною трудовою міграцією.

Українки та українці заготовлюють м'ясо в Шотландії, збирають фрукти, ягоди та овочі у Німеччині, доглядають немічних людей та оселі в Португалії, працюють у хоспісах та лікарнях в Польщі, будують чи лагодять сантехніку в Угорщині, заробляють у ресторанному бізнесі та інших сферах обслуговування в Італії. На зароблені кошти вони вчать в Україні дітей, вкладають в їх гарну освіту та будують гарні будинки. Час від часу вони повертаються додому: хто тимчасово, хто на довше, а хто і назавжди.

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Але мені видається, що ніхто ще не привозив в Україну, скажімо, з Італії до, наприклад, Франківщини чи на Закарпаття, "італійській світ" або "мір". Чи як би це означити?

Привозять як мінімум - рецепт салату, куди можна класти "таку травичку, що баба наказувала нещадно виполювати, а воно смачне і вони ж то постійно їдять". Як приїжджають, то домішують італійські слова у місцеву говірку та називають дітей італійськими іменами, "бо ж звучить красиво"!

Як максимум - відкривають в Україні крамниці італійських харчових та промислових товарів. Або ресторани, де деруни набувають римського, флорентійського чи міланського звучання та смаку.

У тій самій Італії люди виховуються і виховані на однакових цінностях. Від релігійних до людських. Там поважають родину, родинну працю та відпочинок. Там гідно ставляться до людини будь-якої професії. Система правосуддя захищає кожного. Держава реагує на прояви дискримінації та насильства, коли вони є.

Звісно, в українців в Італії є складнощі тимчасового мігрантського життя, трудових відносин і особливості побутування, але їм доводиться розбиратися, вчити мову, відстоювати себе, покладатися на право і закон, розвиватися, навчатися новому, зауважувати, що є багато спільного, є багато різного, але порозуміння можливе.

Власне, італійській світ не надто відрізняється від українського.

А от трудові мігранти, які працюють у росії, стикаються з владною домінантністю, правом сили, а не силою права, що і нині українці в окупації. "Обслуга, жадібні хохли, а ну, Оксанка, спой что-то па-укрАинскі, скажи как там па-хохляцкі зонтік, ахаха, как же потешно ані говорят! Как бабушка в селе!" 

Там люди стикаються з пасивним споживанням інформації - мову вчити не треба, з усіх боків ллється отрута інформаційної пропаганди, де Україна та західний світ подаються як вороже і згубне для православної людини середовище. Там люди звикають до домінування господарів, не розвиваються і відчувають презирство за заробітчанство "ми вам тут дєньгі платім, дєлай і малчі, а то нє заплатім" як до звичних речей.

Дискримінація є звичайним підходом, як і насильство. Всі ці тверді руки, жорстокість, знецінення сприймаються цілком нормально. Велика культура, духовний світ, великі перемоги, великі розміри, особливий статус, найбільша країна у світі, "най-най-най". Чи багато сил у людини опиратися цьому і триматися за свою ідентичність? А якщо вона до того ж розмита і не сформована? "А тут все таке величне і велике".

Бо що ж поробиш? "Ми - ті, хто внизу, наша справа маленька, аби платили і не били. А вони - згори, платять і карають (мають право!), та й живуть в рази краще. От би і нам колись так пожити!" 

А як цього досягнути? Стати більшим росіянином за росіян. Вислужитися. Заробити багато коштів. Винайняти тих, ким можна помикати. Принижувати слабших. Право сильного взагалі дуже простий і ясний концепт для людей, котрі не особливо довіряють правосуддю та демократії.

Можна уявити, який світ у своїй голові додому, до родини приносять люди, котрі певний час в описаних вище умовах пропрацювали в росії. І ось цей самий концепт, лише масштабніший, на всю тимчасово окуповану територію приносять окупанти, і значна кількість людей, віднесених "русским миром", є готовими до його приходу і споживання. Чи дійсно це потрібно нам? Питання риторичне. Моя відповідь: ні. 

* Авторську орфографію збережено

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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