 Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2021

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Новини

Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді

Зробити можливим взаємний "обмін" між Китаєм та Канадою дозволило досягнення угоди Мен Ваньчжоу з американським мін'юстом, який вимагав її екстрадиції до США.

Майкл Ковріг і Майкл Спейвор

Майкл Ковріг і Майкл Спейвор (фото з архіву)

Влада Китаю звільнила двох канадців, бізнесмена Майкла Спейвора і колишнього дипломата Майкла Ковріга, які були затримані наприкінці 2018 року за обвинуваченням у шпигунстві. Вони летять з Китаю в Канаду й очікується, що їхній літак приземлиться в Канаді в суботу, 25 вересня, повідомив напередодні, 24 вересня, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Китайська влада затримала "двох Майклів", як їх часто називають у канадських ЗМІ, невдовзі після того, як у Канаді було затримано виконавчу директорку китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу за підозрою в порушенні санкцій США щодо Ірану. Ці арешти погіршили відносини між Канадою та Китаєм, нагадує агенція AFP.

Звільненню громадян Канади у Китаї передувало рішення суду у Ванкувері, який звільнив з-під домашнього арешту Мен Ваньчжоу, яка також вже відлетіла до КНР. Зазначається, що до рішення канадського суду Мен Ваньчжоу досягла угоди з міністерством юстиції США щодо припинення звинувачень проти неї.

Сполучені Штати привітали новину про звільнення двох канадців, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна "задоволена" рішенням китайської влади.

Раніше Пекін наполягав на законності затримання двох канадців, які майже не мали контакту з зовнішнім світом з моменту затримання, а справу проти Мен Ваньчжоу називав "чисто політичним інцидентом".

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