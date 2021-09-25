Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді

Влада Китаю звільнила двох канадців, бізнесмена Майкла Спейвора і колишнього дипломата Майкла Ковріга, які були затримані наприкінці 2018 року за обвинуваченням у шпигунстві. Вони летять з Китаю в Канаду й очікується, що їхній літак приземлиться в Канаді в суботу, 25 вересня, повідомив напередодні, 24 вересня, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Китайська влада затримала "двох Майклів", як їх часто називають у канадських ЗМІ, невдовзі після того, як у Канаді було затримано виконавчу директорку китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу за підозрою в порушенні санкцій США щодо Ірану. Ці арешти погіршили відносини між Канадою та Китаєм, нагадує агенція AFP.

Звільненню громадян Канади у Китаї передувало рішення суду у Ванкувері, який звільнив з-під домашнього арешту Мен Ваньчжоу, яка також вже відлетіла до КНР. Зазначається, що до рішення канадського суду Мен Ваньчжоу досягла угоди з міністерством юстиції США щодо припинення звинувачень проти неї.

Сполучені Штати привітали новину про звільнення двох канадців, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна "задоволена" рішенням китайської влади.

Раніше Пекін наполягав на законності затримання двох канадців, які майже не мали контакту з зовнішнім світом з моменту затримання, а справу проти Мен Ваньчжоу називав "чисто політичним інцидентом".