 Київський техноклуб К41 перебрався до Берліна і допомагає українцям | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2022

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Європа

Київський техноклуб К41 перебрався до Берліна і допомагає українцям

К41 належить до найпопулярніших клубів Києва. З початком війни багато його співробітників перебралися до Берліна. Тепер вони мають намір організувати спільноту допомоги біженцям і тим, хто вирішив залишитися в Україні.

Будівля у Києві, де розташовується техноклуб К41

Будівля у Києві, де розташовується техноклуб К41

Незважаючи на багатотижневе стягування російських військ до українського кордону, вечір 23 лютого в Києві не був незвичайним. Хтось вирушив на день народження, хтось - на побачення. Життя текло своїм руслом. "Доки я не почула вибухи", - розповідає Катя, співробітниця київського техноклубу К41, описуючи ранок 24 лютого - дня воєнного вторгнення Росії в Україну.

Катя каже, що команда К41 зібралася відразу, організувала оптову закупівлю в супермаркеті, приховала цінну техніку, а керівництво клубу виплатило зарплату за наступний місяць. Вона пригадує гарячкову атмосферу з постійним завиванням сирен.

Місце зустрічі любителів техно

Катя - не справжнє ім'я. Клуб ще до початку війни встановив таку політику: не робити публічним жодного члена своєї команди. Частиною іміджу К41 є відсутність фотографій з вечірок, камери смартфонів повинні бути заклеєні.

Ukraine l Club K41 in Kiew

Відомий і за межами України клуб обрав своєю назвою символ ∄ - віддзеркалену та перекреслену літеру Е. Але в суспільстві вкоренилося поєднання К41 - відсилання до адреси колишньої пивоварні у північній частині міста.

Київський техноклуб, у якому нещодавно виступали діджеї та представники художньої сцени зі світовим ім'ям, часто порівнюють із берлінським клубом Berghain. К41 пропонував безпечне місце для тих, хто не може вільно жити в суспільстві, і виступав майданчиком для встановлення контактів у рамках квір-сцени.

Військові перевіряли присутність у автобусах чоловіків призовного віку

Катя одразу вирішила, що треба їхати. Автобус привіз її та інших біженців до Львова, де вона кілька днів жила у квартирі одного з друзів. Потім автобус перевіз їх через польський кордон до Любліна. Перед виїздом із країни військовослужбовці перевіряли, чи немає в автобусі чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з України дозволений лише у виняткових випадках.

Посадка на поїзд до Львова у Києві, 4 березня 2022 року

Посадка на поїзд до Львова у Києві, 4 березня 2022 року

Через п'ять днів після початку війни Катя прибула до Берліна. Тут уже знайшли притулок близько 30 її колег з клубу, в якому працюють майже 130 людей. Один із друзів надав приміщення у культурному центрі в районі Берлін-Мітте. Багато митців, які раніше виступали в К41, допомогли грошима і житлом. Люди у творчій спільноті розуміють, що йдеться про спільне лихо, а не про біду однієї країни, зазначає Катя.

Допомога біженцям: Telegram-бот та збір коштів

Зараз К41 організовує зі столиці Німеччини допомогу іншим біженцям з України. Разом із творчою агенцією Banda співробітники клубу створили бота в месенджері Telegram, за допомогою якого люди, які шукають допомогу, можуть звертатися до них.

Збірник есе про київський клуб К41

Збірник есе про київський клуб К41

А на онлайн-платформі GoFundMe йде збір пожертв на підтримку людей в Україні.

Катя буденно розповідає про пережите, доки розмова не заходить про її родичів. Її сім'я залишилася у Києві. Вона говорила рідним про необхідність покинути країну, "але вони хотіли залишитися, це дуже тяжко". Неможливо змусити людей бігти, визнає Катя: "Я маю поважати їхнє рішення".

Вибудовувати життя на найближчий час

Для багатьох із клубу К41 від'їзд із Києва був жахливий. Катя теж бачила своє майбутнє у Києві: "Це моє місто, моя країна, я хотіла залишитися там. Я втратила її".

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Тепер вона шукає роботу і - разом із колегою - квартиру, щоб не доводилося постійно переїжджати. "Ми поступово усвідомлюємо, що маємо вибудовувати життя тут", - каже вона. Принаймні - нині, поки не з'явиться можливість повернутися в Україну.

А по офісному приміщенню носиться молодий пес, який виїхав з біженками, з цікавістю обнюхуючи відвідувачів і чекаючи пестощів. Собаку кличуть Шалом - "Мир".

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Докладно

Будівля у Києві, де розташовується техноклуб К41

Київський техноклуб К41 перебрався до Берліна

К41 належить до найпопулярніших клубів Києва. З початком війни багато його співробітників перебралися до Берліна.  

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