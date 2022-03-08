 Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.03.2022

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Україна

Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ

Триває вже четвертий тиждень, розв'язаної РФ війни. Не досягнувши успіху в наземному просуванні, російські війська стали частіше завдавати ракетних ударів по столиці України. Як живе Київ в умовах війни - у репортажі DW.

Київ тримає оборону і високий моральний дух

Київ упевнено тримає оборону і зберігає високий моральний дух

Останніми днями російські війська дедалі частіше обстрілюють Київ. Так у п'ятницю, 18 березня, залишки російської ракети впали у Подільському районі, що спричинило загибель однієї та поранення 19 осіб. Серед постраждалих - четверо дітей. Напередодні російські ракети влучили у житлові будинки у кількох районах столиці.  

Загалом, за офіційними даними, станом на 23-ий день війни у місті вже загинули 222 особи, серед них - 60 цивільних, в тому числі четверо дітей. Поранень зазнали 889 осіб, з них - 241 цивільний. Як вказав на брифінгу у п'ятницю в Києві перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, від початку активних бойових дій пошкоджено 36 житлових будинків, п'ять приватних садиб, шість шкіл та чотири дитячі садки. Також зазнали руйнувань фасади, балкони та вікна ще у 55 будинках.  

"Спроба залякування" 

Поворозник у коментарі DW назвав ракетні обстріли Києва "спробою залякування людей" та "намаганням посіяти паніку та хаос у місті". Однак, за його словами, такі дії російських військ "тільки гуртують людей". "Наприклад, один чоловік похилого віку, після того як через обстріл втратив своє житло, на пропозицію поїхати в безпечне місце, відповів - дайте мені автомат, я буду захищати своє місто. Це наслідок таких обстрілів", - розповідає Поворозник.  

Евакуація жителів після російського ракетного обстрілу Києва, 18 березня 2022

Евакуація жителів після російського ракетного обстрілу Києва, 18 березня 2022

З ним погоджується заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Грузевич. "Тактику, яку зараз обрав ворог - це тактика залякування. Він провалив повністю так званий "бліцкриг", тому зараз відбуваються такі удари по цивільних об'єктах, по всій інфраструктурі", - заявив він на брифінгу, присвяченому обороні Києва. Грузевич додав, що росіяни ведуть "вогонь на виснаження". "Близького вогневого контакту ворог не може здійснити, лише вогневе ураження з дальніх відстаней, щоб поставити нас на коліна", - переконаний військовий.  

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"Єдиний вузол опору" 

Оскільки місто готується до оборони, у ньому розгорнута розгалужена система блокпостів, в деякі райони міста встановлені обмеження для руху транспорту. За словами Грузевича, Київ підготовлений як "єдиний вузол опору", в якому нарощується система загороджень. 

Наслідки російського ракетного обстрілу Києва, 18 березня 2022

Наслідки російського ракетного обстрілу Києва, 18 березня 2022

Він повідомив, що російські війська були відкинуті від столиці України. Зокрема, з боку правого берега Дніпра, - на відстань до 70 кілометрів. За його словами, на підступах до столиці України створено два кола оборони, на яких російські підрозділи зупинені та не мають успіху в просуванні. "На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій", - наголосив Грузевич, додавши, що саме тому РФ перейшла до іншої тактики - "цинічного розстрілу нашої інфраструктури".  

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Захист від ракет  

Водночас, як запевняють у Сухопутних військах, у Києві вибудована ефективна система протиповітряної оборони. "Лише за минулі кілька днів збито два літаки, один гелікоптер, понад 6 ракет, але, на превеликий жаль, уламки ракет завдають руйнування наших будинків, цивільної інфраструктури", - додав Грузевич. 

Як зауважив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ, є два основних напрямки, з яких противник завдає удари крилатими ракетами, в тому числі по Києву: з боку Чорного моря та з Білорусі. "Мова йде про крилаті ракети морського базування або зі стратегічних бомбардувальників", - додав він. У Сухопутних військах вказують, що удари по Києву здійснюються ракетами з дальністю ураження в понад 500 кілометрів.  

Грузевич розповів, що наразі українські військові намагаються відстежувати та знищувати ракети на підльоті, "але не завжди ця система спрацьовує", оскільки, якщо ракета летить на низькій траєкторії - то її дуже важко відстежити. "Зараз розроблено низку заходів, які мінімізують ракетні ураження цивільного населення", - запевнив він. 

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Життя у столиці триває

Загалом, у Києві попри чисельні обстріли та бої на підступах до міста продовжує курсувати з тривалими перервами громадський транспорт. У місті працюють продовольчі магазини, аптеки. Останнім часом почали відновлювати роботу банки, АЗС, зоомагазини, деякі ярмарки та столичні ринки. "Якщо раніше був дефіцит товарів, то зараз нами проведена активна робота, щоб йому запобігти. Ми розширили смугу безпеки на дальніх кордонах. Забезпечили майже три коридори, яким можна доставляти продукти, ліки. В наших планах це коло ще розширити. Найближчим часом це буде зроблено і ворог буде відкинутий ще далі", - каже Грузевич.  

Про відсутність дефіциту продовольства також заявив Поворозник. "Місто не заблоковане, місто має підвіз продуктів харчування та необхідного для забезпечення його життєдіяльності", - вказав він, додавши, що зараз формуються запаси продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності.  

Також у Києві планують відновити навчальний процес в онлайн-режимі.  "Є освітня платформа від міністерства освіти. Ми зараз будемо запускати свою платформу і транслювати уроки через телеканал "Київ", як ми це робили під карантину у зв'язку з коронавірусними обмеженнями", - анонсує Поворозник. Також київський посадовець заявив про те, що "на сьогодні у нас дуже велика кількість бомбосховищ підключена до інтернету. Для того, щоб діти, які знаходяться там, могли бути залученими до навчального процесу".  

Дивитись відео 01:56

"Чому я це переживаю?" 83-річна киянка про російські обстріли (17.03.2022)

  • Біженці з України втікають до сусідньої Молдови, 11 березня

    Домашні тварини під час війни

    За три тижні від початку війни в Україні деякі міста в зоні бойових дій перетворилися на попелища. Під загрозою ракетних обстрілів залишаються чи не всі регіони країни. Багато хто був змушений залишити батьківщину. Залишаючи рідні місця, люди намагаються забрати з собою домашніх улюбленців, передусім котів і собак. А ті, хто лишається, беруть тварин в укриття.

  • Київ

    Домашні тварини під час війни

    Попереднє фото зроблене на кордоні України і Молдови 11 березня. Цей кадр зроблений в Києві 6 березня.

  • Жінка з собаками в Києві

    Домашні тварини під час війни

    84-річна жителька міста Ірпінь Антоніна зі своїми собаками в Києві, 11 березня.

  • Жінка з собакою після обстрілу в Києві

    Домашні тварини під час війни

    Після обстрілу житлових будинків в Києві, 15 березня.

  • Одеса, жінка з котом у поїзді

    Домашні тварини під час війни

    Поїзд на вокзалі в Одесі, 16 березня.

  • Притулок для котів з України в польському Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Притулок для 20 котів з України в польському місті Перемишль, 16 березня.

  • Жінка з собакою на кордоні Румунії та України

    Домашні тварини під час війни

    Автобус на кордоні України та Румунії, 4 березня.

  • Жінка з котом - евакуація з Ірпеня

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Ірпінь під Києвом, 5 березня.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Власник ветеринарної клініки в польському місті Перемишль Радослав Федачинський надає допомогу тваринам з України.

  • Ветеринар у польському Перемишлі допомагає тваринам з України

    Домашні тварини під час війни

    Цьому семиденному козеняті тут теж допомогли. Його поселили в притулку, організованому при клініці для тварин без господарів - тих, яких врятували та привезли з України волонтери.

  • Рентгенівський знімок лапи собаки

    Домашні тварини під час війни

    Рентгенівський знімок зламаної лапи собаки перед операцією у клініці "Ада". Перемишль, 14 березня.

  • Собака, ветеринарна клініка в Перемишлі

    Домашні тварини під час війни

    Пацієнт під наркозом і в надійних руках. Перемишль, 14 березня.

  • Буча, евакуація жінки з собакою

    Домашні тварини під час війни

    Евакуація з міста Буча, 13 березня.

  • Ужгород

    Домашні тварини під час війни

    Сховище в Ужгороді на заході України, 12 березня.

  • Харків, собаки в метро

    Домашні тварини під час війни

    Прогулянка по станції метро у Харкові, яка зараз використовується як бомбосховище, 10 березня.

  • Біженці з України з котами, кордон з Польщею

    Домашні тварини під час війни

    КПП Медика в Польщі, 10 березня.

  • Собака в центрі для біженців у Кракові

    Домашні тварини під час війни

    Центр для біженців в польському Кракові, 15 березня.

  • Київ, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля залізничного вокзалу в Києві в перший день війни, 24 лютого.

  • Кордон України з Румунією, жінка з собакою

    Домашні тварини під час війни

    На кордоні України і Румунії, 8 березня.

  • Львівська область, кордон України і Полльщі, жінка з котом

    Домашні тварини під час війни

    Біля польського кордону у Львівській області, 27 лютого.

    Автор: Микола Пермяков


 

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