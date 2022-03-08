Єдиний вузол опору: як живе і обороняється Київ

Останніми днями російські війська дедалі частіше обстрілюють Київ. Так у п'ятницю, 18 березня, залишки російської ракети впали у Подільському районі, що спричинило загибель однієї та поранення 19 осіб. Серед постраждалих - четверо дітей. Напередодні російські ракети влучили у житлові будинки у кількох районах столиці.

Загалом, за офіційними даними, станом на 23-ий день війни у місті вже загинули 222 особи, серед них - 60 цивільних, в тому числі четверо дітей. Поранень зазнали 889 осіб, з них - 241 цивільний. Як вказав на брифінгу у п'ятницю в Києві перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, від початку активних бойових дій пошкоджено 36 житлових будинків, п'ять приватних садиб, шість шкіл та чотири дитячі садки. Також зазнали руйнувань фасади, балкони та вікна ще у 55 будинках.

"Спроба залякування"

Поворозник у коментарі DW назвав ракетні обстріли Києва "спробою залякування людей" та "намаганням посіяти паніку та хаос у місті". Однак, за його словами, такі дії російських військ "тільки гуртують людей". "Наприклад, один чоловік похилого віку, після того як через обстріл втратив своє житло, на пропозицію поїхати в безпечне місце, відповів - дайте мені автомат, я буду захищати своє місто. Це наслідок таких обстрілів", - розповідає Поворозник.

Евакуація жителів після російського ракетного обстрілу Києва, 18 березня 2022

З ним погоджується заступник начальника штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Грузевич. "Тактику, яку зараз обрав ворог - це тактика залякування. Він провалив повністю так званий "бліцкриг", тому зараз відбуваються такі удари по цивільних об'єктах, по всій інфраструктурі", - заявив він на брифінгу, присвяченому обороні Києва. Грузевич додав, що росіяни ведуть "вогонь на виснаження". "Близького вогневого контакту ворог не може здійснити, лише вогневе ураження з дальніх відстаней, щоб поставити нас на коліна", - переконаний військовий.

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"Єдиний вузол опору"

Оскільки місто готується до оборони, у ньому розгорнута розгалужена система блокпостів, в деякі райони міста встановлені обмеження для руху транспорту. За словами Грузевича, Київ підготовлений як "єдиний вузол опору", в якому нарощується система загороджень.

Наслідки російського ракетного обстрілу Києва, 18 березня 2022

Він повідомив, що російські війська були відкинуті від столиці України. Зокрема, з боку правого берега Дніпра, - на відстань до 70 кілометрів. За його словами, на підступах до столиці України створено два кола оборони, на яких російські підрозділи зупинені та не мають успіху в просуванні. "На деяких напрямках, а це Броварський і Бориспільський напрямок, ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій", - наголосив Грузевич, додавши, що саме тому РФ перейшла до іншої тактики - "цинічного розстрілу нашої інфраструктури".

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Захист від ракет

Водночас, як запевняють у Сухопутних військах, у Києві вибудована ефективна система протиповітряної оборони. "Лише за минулі кілька днів збито два літаки, один гелікоптер, понад 6 ракет, але, на превеликий жаль, уламки ракет завдають руйнування наших будинків, цивільної інфраструктури", - додав Грузевич.

Як зауважив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ, є два основних напрямки, з яких противник завдає удари крилатими ракетами, в тому числі по Києву: з боку Чорного моря та з Білорусі. "Мова йде про крилаті ракети морського базування або зі стратегічних бомбардувальників", - додав він. У Сухопутних військах вказують, що удари по Києву здійснюються ракетами з дальністю ураження в понад 500 кілометрів.

Грузевич розповів, що наразі українські військові намагаються відстежувати та знищувати ракети на підльоті, "але не завжди ця система спрацьовує", оскільки, якщо ракета летить на низькій траєкторії - то її дуже важко відстежити. "Зараз розроблено низку заходів, які мінімізують ракетні ураження цивільного населення", - запевнив він.

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Життя у столиці триває

Загалом, у Києві попри чисельні обстріли та бої на підступах до міста продовжує курсувати з тривалими перервами громадський транспорт. У місті працюють продовольчі магазини, аптеки. Останнім часом почали відновлювати роботу банки, АЗС, зоомагазини, деякі ярмарки та столичні ринки. "Якщо раніше був дефіцит товарів, то зараз нами проведена активна робота, щоб йому запобігти. Ми розширили смугу безпеки на дальніх кордонах. Забезпечили майже три коридори, яким можна доставляти продукти, ліки. В наших планах це коло ще розширити. Найближчим часом це буде зроблено і ворог буде відкинутий ще далі", - каже Грузевич.

Про відсутність дефіциту продовольства також заявив Поворозник. "Місто не заблоковане, місто має підвіз продуктів харчування та необхідного для забезпечення його життєдіяльності", - вказав він, додавши, що зараз формуються запаси продуктів харчування, ліків та товарів першої необхідності.

Також у Києві планують відновити навчальний процес в онлайн-режимі. "Є освітня платформа від міністерства освіти. Ми зараз будемо запускати свою платформу і транслювати уроки через телеканал "Київ", як ми це робили під карантину у зв'язку з коронавірусними обмеженнями", - анонсує Поворозник. Також київський посадовець заявив про те, що "на сьогодні у нас дуже велика кількість бомбосховищ підключена до інтернету. Для того, щоб діти, які знаходяться там, могли бути залученими до навчального процесу".

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