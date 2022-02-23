Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео)

Після 10-годинної подорожі киянка Ірина Гавриляка може нарешті розпакувати свою валізу - у кімнаті для гостей у польському монастирі в Перемишлі, за 15 кілометрів від українського кордону. Вона прибула зі своїми двома доньками. Українка не хоче, аби її діти стали свідками війни. У разі нападу Росії на Україну таких, як вона, може бути мільйони. Чи готова сусідня Польща до ймовірного напливу українських біженців?



