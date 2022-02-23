 Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.02.2022

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Політика й суспільство

Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео)

У разі вторгнення Росії в Україну, очікується, що багато українців тікатимуть від війни до сусідньої Польщі. Уряд у Варшаві каже, що може йтися про мільйон українських біженців. Чи готові поляки їх прийняти?

Деякі українці вже шукають прихистку в Польщі

Деякі українці вже шукають прихистку в Польщі

Після 10-годинної подорожі киянка Ірина Гавриляка може нарешті розпакувати свою валізу - у кімнаті для гостей у польському монастирі в Перемишлі, за 15 кілометрів від українського кордону. Вона прибула зі своїми двома доньками. Українка не хоче, аби її діти стали свідками війни. У разі нападу Росії на Україну таких, як вона, може бути мільйони. Чи готова сусідня Польща до ймовірного напливу українських біженців?


 

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