Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео)

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У разі вторгнення Росії в Україну, очікується, що багато українців тікатимуть від війни до сусідньої Польщі. Уряд у Варшаві каже, що може йтися про мільйон українських біженців. Чи готові поляки їх прийняти?
Після 10-годинної подорожі киянка Ірина Гавриляка може нарешті розпакувати свою валізу - у кімнаті для гостей у польському монастирі в Перемишлі, за 15 кілометрів від українського кордону. Вона прибула зі своїми двома доньками. Українка не хоче, аби її діти стали свідками війни. У разі нападу Росії на Україну таких, як вона, може бути мільйони. Чи готова сусідня Польща до ймовірного напливу українських біженців?
За вісім років війни армія України зазнала кардинальних змін. DW з'ясувала слабкі й сильні сторони українського війська і що ЗСУ можуть протиставити Росії у разі повномасштабного вторгнення.
Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? Українці більше не наважуються інвестувати в житло?
Курс гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення скасовують. Скільки коштує українцям російська загроза?