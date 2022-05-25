Кулеба закликав Захід "вбити російський експорт"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Заходу до всеосяжного припинення імпорту товарів із Росії. "Моє послання вам дуже просте: вбийте російський експорт", - заявив Кулеба у середу, 25 травня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Припиніть купувати у Росії, не дозволяйте їм отримувати гроші, які вони пускають на військову машину - яка руйнує, вбиває, ґвалтує та катує людей в Україні", - сказав глава українського МЗС. Водночас, за його словами, припинення імпорту не повинно торкнутися "важливих товарів, яких Захід по-справжньому потребує".

"Збільшити тиск на Кремль"

За три місяці війни в Україні країни Заходу вже запровадили безліч штрафних заходів щодо Росії, але у Давосі Кулеба закликав збільшити тиск на Кремль. За його словами, українська економіка постраждала "набагато більше від російської агресії та спричинених нею руйнувань, ніж російська економіка від санкцій".

Поки що Росія заробляє на продажі нафти і газу, "їх кишені набиті грошима", зазначив український міністр. Він закликав накласти санкції на судноплавні компанії, що транспортують російську нафту, зауваживши, що "більша частина російської нафти доставляється на світові ринки морем".

Захід не повинен піддаватися на російський шантаж

Кулеба назвав "шантажем" заяву заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка, згідно з якою влада РФ може створити гуманітарний коридор для експорту українського зерна в обмін на зняття західних санкцій. "Зараз Росія шантажує світ, вимагаючи зняти санкції в обмін на розблокування українського експорту продовольства. Будь-який іноземний політик або чиновник, який може подумати про прийняття цієї гри, має спочатку відвідати могили вбитих українських дітей та поговорити з їхніми батьками", - сказав міністр закордонних справ. України.

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