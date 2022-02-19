 Кулеба: Ми приїхали до Мюнхена за конкретними домовленостями щодо безпеки України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2022

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Новини

Кулеба: Ми приїхали до Мюнхена за конкретними домовленостями щодо безпеки України

Київ очікує від Мюнхенської конференції з безпеки конкретних домовленостей щодо гарантій для України, повідомив у розмові з DW голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба очікує від Мюнхенської конференції з безпеки, яка триває цими днями, "конкретних домовленостей щодо гарантування безпеки України". Про це він заявив у розмові з DW на полях конференції в суботу, 19 лютого.

За словами Кулеби, Україну та країни Заходу на даний момент об'єднує "бажання зупинити ту ескалацію, яку розкручує Російська Федерація". Предметом обговорення на конференції в Мюнхені є як те, що "можна зробити прямо зараз", так і кроки в середньостроковій перспективі, повідомив український міністр.

Кулеба висловив упевненість у тому, що Захід відгукнеться на прохання України про допомогу, втім, не уточнив, чи було вже досягнуто конкретних домовленостей. "Я не маю жодного сумніву, що ми отримаємо від партнерів додаткову підтримку, яку ми запитували", - сказав він у розмові з DW.

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Український міністр повідомив, що зустрівся на полях конференції з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та взяв участь у засідання міністрів закордонних справ Великої сімки.

Окрім Кулеби, на Мюнхенську конференцію з безпеки в суботу прибув і президент України Володимир Зеленський. DW звернулася до нього в кулуарах із проханням прокоментувати заяву президента США Джо Байдена про те, що російський президент Володимир Путін начебто вирішив напасти на Україну. Утім, Зеленський відповідати на запитання не став.

Конференція на тлі ескалації на кордоні з Росією та на Донбасі

Цьогорічна Мюнхенська конференція з безпеки відбувається на тлі нової ескалації російсько-українського конфлікту. Москва ще кілька місяців тому стягнула до українських кордонів десятки тисяч військових та військову техніку. У Києві та на Заході вбачають у цьому загрозу прямого військового вторгнення на територію України. Москва заперечує наявність таких планів та звинувачує країни Заходу в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ. За останні місяці, за оцінкою США, Росія збільшила чисельність військ на кордоні з Україною до 190 тисяч. Американський президент Байден напередодні заявив про впевненість в тому, що Путін ухвалив рішення про вторгнення на українську територію "наступного тижня, найближчими днями".

Крім того, упродовж останніх днів на Донбасі різко погіршилася ситуація на лінії зіткнення між українськими військами та бойовиками самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Київ та сепаратисти закидають одне одному ескалацію напруженості. Бойовики розпочали мобілізацію та евакуацію цивільних на територію Росії.

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